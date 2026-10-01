Rovinieta s-a schimbat substanţial de astăzi. Taxa obligatorie de drum este calculată şi în funcţie de cât poluează maşina, nu doar de perioada pentru care este emisă. Iar în cazul camioanelor există un sistem electronic de plată, pe kilometru. Sistemul s-a blocat, însă, după câteva ore, aşa că statul pierde bani pentru că nu poate încasa rovinieta şi nici nu emite amenzi.

Proprietarii maşinilor electrice şi Euro 6 plătesc cea mai ieftină rovinietă anuală, cu 35 de lei mai puţin decât până acum. Taxa se măreşte, însă, cu 29 de lei pentru vehicule Euro 4 şi Euro 5 şi cu 76 de lei în cazul maşinilor Euro 3 sau mai vechi.

Şi nu vorbim despre o categorie restrânsă. Aproape 2,7 milioane de autoturisme din România sunt Euro 3 sau mai vechi. Asta înseamnă că aproape una din trei maşini intră în categoria cu cel mai mare tarif al rovinietei: 330 de lei pe an.

Rovinieta pentru o zi va costa între 20 şi 29 de lei, în funcţie de maşină, iar cea pentru 10 de zile, între 27 şi 39 de lei. Şoferii care au achitat taxa de drum înainte de 1 octombrie nu trebuie să plătească din nou. Rovinieta rămâne valabilă până la data înscrisă pe document.

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"Cum să nu mă supere?! Pentru mine e foarte mult, dar nu am ce să fac, asta e!", spune un şofer.

Tot de astăzi a intrat în vigoare şi TollRo, un nou sistem de taxare în funcţie de distanţa parcursă şi de norma de poluare a vehiculelor de marfă. Aplicaţia în care trebuie să plătească firmele de transport a funcţionat, însă, doar câteva ore, timp în care a afişat mai multe erori: Autostrada de centură a Bucureştiului lipsea din platformă, iar în loc de Vama Giurgiu apărea Vama Veche.

"Am pierdut două ore ca să pot să intru în posesia noii roviniete.", adaugă un alt şofer.

Compania de drumuri a anunţat că transportatorii nu vor fi amendaţi cât timp platforma de plată dă erori.

"O platformă netestată suficient va avea sincope. Şi iată că au apărut. Gândiţi-vă că până la ora opt am avut patru milioane de accesări. Pe măsură ce vom remedia această problemă, vor apărea altele.", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Noile costuri sunt greu de suportat pentru firmele cu zeci sau sute de camioane care au început deja protestele.

"Le vom lăsa cheile şi onorabilii noştri guvernanţi să ia cheile, să se ducă să care marfa, să-şi bage din propriul lui buzunar motorină şi benzină în camioane şi să distribuie marfa, că noi nu mai putem.", a explicat Sandu Ştefănescu, preşedinte COTAR.

Vestea bună este că dispar taxele de trecere pe podurile administrate de România.

La staţia de taxare de la Feteşti, şoferii nu mai trebuie să oprească pentru plata taxei de 19 lei, indiferent de sensul de mers. Bariera a fost îndepărtată, iar pe cabinele de taxare este afişat mesajul Trecere liberă.

La podul de la Ruse, şoferii care vin din Bulgaria spre România plătesc în continuare taxă, la fel şi la podul Calafat-Vidin, administrat de vecini.