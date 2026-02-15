Consumăm tot mai multe fructe şi legume aduse din alte ţări. Numai în ultimii trei ani, importurile au crescut cu 60 la sută, chiar şi la alimente de bază.

Importurile de legume au crescut cu peste 60% în ultimii trei ani. Astfel că, dacă în 2021 am importat legume de 532 de milioane de euro, în 2024 importurile de legume au crescut până la 862 de milioane de euro.

În 2025, în primele 11 luni din anul trecut, România a importat legume de 749 de milioane de euro. La fructe, din nou, și aici vorbim despre o creștere a importurilor. În 2021 am importat de 766 de milioane de euro.

În 2024 am ajuns la peste un miliard de euro la importurile de fructe. Și la fel și în 2025 am sărit de un miliard de euro importuri. În topul legumelor pe care le importăm se află roșiile, cartofii, ceapa, ardeii, morcovii, dar și alte rădăcinoase.

Iar la fructe, pe primele locuri se află bananele, citricele, merele, strugurii, dar și pepenii. Fructele și legumele de import au ajuns să fie în cantități din ce în ce mai mari, inclusiv în piețe sau în aprozare.

De ce suntem nevoiți să importăm

În primul rând, nu producem suficient, au tot scăzut suprafețele cultivate cu fructe și legume. Nu avem, de asemenea, o producție sezonieră, iar supermarketurile preferă să aibă continuitate în ceea ce privește aprovizionarea. Tocmai de aceea, de multe ori, nu iau de la producătorul român și, în plus, produsele din import vin la prețuri ceva mai mici în comparație cu cele românești.

