Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump și Netanyahu au convenit asupra sporirii presiunii SUA privind exporturile de petrol iranian către China

Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri la Casa Albă, ca Statele Unite să ia măsuri pentru a diminua exporturile de petrol ale Iranului către China, potrivit Axios, care citează doi oficiali americani la curent cu discuțiile, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 17:08
Trump și Netanyahu au convenit asupra sporirii presiunii SUA privind exporturile de petrol iranian către China - Hepta

"Am convenit că vom merge cu toată forţa cu presiunea maximă asupra Iranului, de exemplu în privinţa vânzărilor de petrol iranian către China", a citat Axios un înalt oficial american.

Întrebată despre informaţie, diplomaţia chineză a declarat că "o cooperare normală între ţări, desfăşurată în cadrul dreptului internaţional, este rezonabilă şi legitimă şi ar trebui respectată şi protejată".

China absoarbe peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel încât orice reducere a acestui comerţ ar însemna venituri mai mici pentru Teheran.

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna trecută, diplomaţi americani şi iranieni au purtat discuţii privind programul nuclear iranian, prin intermediul mediatorilor din Oman, în încercarea de a relansa diplomaţia.

În paralel, preşedintele american a poziţionat o flotilă navală în regiune, în timp ce armata SUA se pregăteşte pentru posibilitatea unor operaţiuni susţinute, de durată, împotriva Iranului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trump netanyahu sua iran export petrol china
Înapoi la Homepage
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Ştiri externe » Trump și Netanyahu au convenit asupra sporirii presiunii SUA privind exporturile de petrol iranian către China