Trump și Netanyahu au convenit asupra sporirii presiunii SUA privind exporturile de petrol iranian către China

Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri la Casa Albă, ca Statele Unite să ia măsuri pentru a diminua exporturile de petrol ale Iranului către China, potrivit Axios, care citează doi oficiali americani la curent cu discuțiile, informează News.ro.

"Am convenit că vom merge cu toată forţa cu presiunea maximă asupra Iranului, de exemplu în privinţa vânzărilor de petrol iranian către China", a citat Axios un înalt oficial american.

Întrebată despre informaţie, diplomaţia chineză a declarat că "o cooperare normală între ţări, desfăşurată în cadrul dreptului internaţional, este rezonabilă şi legitimă şi ar trebui respectată şi protejată".

China absoarbe peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel încât orice reducere a acestui comerţ ar însemna venituri mai mici pentru Teheran.

Săptămâna trecută, diplomaţi americani şi iranieni au purtat discuţii privind programul nuclear iranian, prin intermediul mediatorilor din Oman, în încercarea de a relansa diplomaţia.

În paralel, preşedintele american a poziţionat o flotilă navală în regiune, în timp ce armata SUA se pregăteşte pentru posibilitatea unor operaţiuni susţinute, de durată, împotriva Iranului.

