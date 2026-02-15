Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, a avut un discurs dur îndreptat împotriva Rusiei la conferinţa de la Munchen.

Kallas susţine că armata Rusiei nu-şi va opri marşul o dată ce va cuceri Donbas-ul şi va continua agresiunea asupra Europei prin războiul hibrid. De asemenea, Kallas a mai spus că Rusia nu reprezintă o superputere, ci o ţară în colaps economic care a câştigat puţine teritorii în Ucraina cu preţul a 1,2 milioane de vieţi.

"Aceasta începe în Ucraina, dar scopul final al Rusiei nu se limitează la Donbas. Să fim realiști: Rusia nu este o superputere. După mai bine de un deceniu de conflict, inclusiv patru ani de război la scară largă în Ucraina, Rusia abia a reușit să avanseze dincolo de liniile din 2014. Costul: aproximativ 1,2 milioane de victime.

Astăzi, Rusia este afectată grav, economia sa este în colaps, este izolată de piețele energetice europene, iar propriii cetățeni părăsesc țara. În prezent, cea mai mare amenințare pe care o reprezintă Rusia este că obține mai mult la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă", a declarat Kaja Kallas.

