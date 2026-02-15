Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Galuşcenko, fost ministru ucrainean, prins cănd voia să iasă din ţară. Anchetă pentru o şpagă de 100 mil. $

Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a anunţat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească ţara, a fostului ministru al energiei Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupţie, relatează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 16:18
Galuşcenko, fost ministru ucrainean, prins cănd voia să iasă din ţară. Anchetă pentru o şpagă de 100 mil. $ - Galuşcenko, fost ministru ucrainean, prins cănd voia să iasă din ţară. Anchetă pentru o şpagă de 100 mil. $ - Profimedia

"Astăzi, în timp ce trecea graniţa, anchetatorii NABU l-au reţinut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul Midas", a declarat agenţia într-un comunicat, referindu-se la scandalul de corupţie care a zguduit sectorul energetic al Ucrainei anul trecut.

Galuşcenko s-a numărat printre miniştrii care au demisionat în 2025

Numele lui Galuşcenko nu a fost menţionat în comunicat, dar acesta a ocupat funcţia de ministru al energiei în 2025 şi a demisionat în noiembrie anul trecut. "Investigaţiile iniţiale sunt în curs, desfăşurate în conformitate cu legea şi sancţiunile judiciare. Vor fi publicate mai multe detalii", a adăugat NABU.

Articolul continuă după reclamă

Galuşcenko s-a numărat printre miniştrii care au demisionat în 2025, după ce NABU a dezvăluit o vastă reţea de spălare de bani în sectorul energetic al Ucrainei. Anchetatorii suspectează că în spatele acesteia se află un aliat al preşedintelui Volodimir Zelenski.

Potrivit agenţiei, membrii acestei reţele au pus la cale o schemă de luare de mită, estimată la 100 de milioane de dolari, pentru deturnarea de fonduri, stârnind indignare publică într-un moment în care ţara se confruntă cu pene de curent cauzate de atacurile ruseşti.

Ancheta a indicat că Galuşcenko a obţinut "beneficii personale" din această afacere. Ucraina este de mult timp afectată de corupţie, iar lupta împotriva acestui flagel este considerată o condiţie esenţială pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ucraina coruptie mita dolari
Înapoi la Homepage
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Ştiri externe » Galuşcenko, fost ministru ucrainean, prins cănd voia să iasă din ţară. Anchetă pentru o şpagă de 100 mil. $