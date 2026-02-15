Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a anunţat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească ţara, a fostului ministru al energiei Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupţie, relatează AFP, citată de Agerpres.

- Galuşcenko, fost ministru ucrainean, prins cănd voia să iasă din ţară. Anchetă pentru o şpagă de 100 mil. $ - Profimedia

"Astăzi, în timp ce trecea graniţa, anchetatorii NABU l-au reţinut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul Midas", a declarat agenţia într-un comunicat, referindu-se la scandalul de corupţie care a zguduit sectorul energetic al Ucrainei anul trecut.

Galuşcenko s-a numărat printre miniştrii care au demisionat în 2025

Numele lui Galuşcenko nu a fost menţionat în comunicat, dar acesta a ocupat funcţia de ministru al energiei în 2025 şi a demisionat în noiembrie anul trecut. "Investigaţiile iniţiale sunt în curs, desfăşurate în conformitate cu legea şi sancţiunile judiciare. Vor fi publicate mai multe detalii", a adăugat NABU.

Articolul continuă după reclamă

Galuşcenko s-a numărat printre miniştrii care au demisionat în 2025, după ce NABU a dezvăluit o vastă reţea de spălare de bani în sectorul energetic al Ucrainei. Anchetatorii suspectează că în spatele acesteia se află un aliat al preşedintelui Volodimir Zelenski.

Potrivit agenţiei, membrii acestei reţele au pus la cale o schemă de luare de mită, estimată la 100 de milioane de dolari, pentru deturnarea de fonduri, stârnind indignare publică într-un moment în care ţara se confruntă cu pene de curent cauzate de atacurile ruseşti.

Ancheta a indicat că Galuşcenko a obţinut "beneficii personale" din această afacere. Ucraina este de mult timp afectată de corupţie, iar lupta împotriva acestui flagel este considerată o condiţie esenţială pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰