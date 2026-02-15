Cursă contracronometru pentru o nouă şansă la viaţă. Un Black Hawk a transportat organe vitale pentru pacienţi

Fiecare secundă contează când viaţa unui om atârnă de un fir de speranţă. Sâmbătă, medicii şi echipele de intervenţie s-au mobilizat într-o adevărată cursă contracronometru pentru a transporta organele vitale, ce vor oferi o nouă şansă pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare.

Zborul a fost realizat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, în sprijinul Agenției Naționale de Transplant, pe ruta București – Iași – Târgu Mureș – București, cu o aeronavă a Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Organele au fost prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași, apoi transportate rapid către spitalele unde urmau să fie efectuate intervențiile: inima a ajuns la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, plămânul la Spitalul Clinic "Sfânta Maria" din București, iar ficatul la Institutul Clinic Fundeni.

În astfel de situații, transportul cu elicopterul este vital, pentru că scurtează semnificativ timpul de deplasare și crește șansele de supraviețuire ale pacienților, iar fiecare minut contează.

