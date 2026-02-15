Antena Meniu Search
Atracţia din Peştera Polovragi care atrage sute de turişti. Intrarea este 20 de lei

Există o superstiţie care spune că dacă ai părul lung şi întâlneşti un liliac, acesta ar putea să îţi intre în păr. Mitul este fals! Au aflat asta şi zeci de turişti, care zilele acestea au ales să viziteze şi să admire coloniile de lilieci aflaţi în hibernare într-o peşteră din Gorj.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 09:08

În peştera Polovragi, colonii întregi de lilieci agățați de stalactite se odihnesc nestingherite. Nimeni, nici măcar zecile de turişti care ajung în fiecare zi acolo, nu îi deranjează din hibernare.

"Nu este prima oară, chiar este o regulă în perioada asta în special. Preferăm să venim aici, e un pic mai linişte şi ne place foarte mult zona şi de obicei nu ratăm ocazia să intrăm şi aici în peşteră. Am venit aici pentru un weekend liniştit şi relaxant şi am zis să petrecem un pic de timp frumos cu bebelina în natură şi să o aducem pentru prima dată într-o peşteră", spun turiştii

Iar momentul ales este perfect. Specialiştii spun că iarna este perioada ideală pentru a vedea atunci când hibernează. Ghizii au profitat de moment şi de atenţia turiştilor pentru a dezminţi şi unul dintre cele mai celebre mituri legate de lilieci.

"Acele speculaţii, aiureli, numiţile cum vreţi dumneavoastră, cu faptul că liliecii se prind în păr nu sunt reale. Ei se ghidează după ecolocaţie sau aşa numitul principiul ultrasunetelor. Emit acele sunete pe care noi cu urechea liberă nu le percepem. În momentul în care sunetul respectiv întâlneşte un obstracol, corpul uman, orice tip de obstacol ei primsc răspuns", a declarat Mihai, ghid.

Liliecii hibernează, de regulă, aproximativ șase luni, din toamnă până la începutul primăverii. Cei care doresc să îi admire trebuie să plătească 20 de lei. Pentru copii, intrarea în peşteră este 10 lei.

