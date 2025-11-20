Antena Meniu Search
România, sub un val de praf saharian între 21 și 23 noiembrie. Unde se vor observa prima dată depunerile

România va fi acoperită între 21 și 23 noiembrie de praf saharian adus din nordul Africii, anunță meteorologii. Particulele vor ajunge mai întâi în vestul, nord-vestul și nordul țării, iar depunerile vor fi vizibile mai ales când va ploua.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 16:01
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în perioada 21-23 noiembrie circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul Africii către sud-estul și centrul-sud-estul Europei, inclusiv deasupra României, potrivit Mediafax.

Praful saharian va ajunge mai întâi în vestul, nord-vestul și nordul țării, apoi se va extinde îndeosebi în regiunile estice. Depunerile vor putea fi observate în special în intervalele cu precipitații, când praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie.

"Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua", anunță ANM.

Articolul continuă după reclamă

Fenomenul de transport al prafului saharian este monitorizat de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus, care oferă date actualizate despre deplasarea acestor particule în atmosferă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

