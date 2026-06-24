Datele privind identitatea persoanei și, în funcție de caz, domiciliul sau reședința acesteia vor fi verificate prin Registrul național de evidență a persoanelor. De asemenea, autoritățile nu vor mai putea solicita ori reține copia actului de identitate, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Senat și care va fi transmis acum pentru vot final Camerei Deputaților, relatează Profit.ro.

Românii cu buletin electronic scapă de obligația de a depune copii după acte sau dovada adresei de domiciliu - Arhivă

Măsura a fost propusă, potrivit Profit.ro, în contextul în care persoanele care au buletine electronice au sesizat Guvernului, prin intermediul platformei fara-hartie.gov.ro, zeci de probleme în relația cu statul, dar și cu alte autorități. Acestea din urmă nu dispun de echipamentele necesare pentru a citi noile cărți de identitate, fie pun oamenii să aducă ei documentele deja încărcate electronic în sistem și, de asemenea, pun cetățenii și chiar angajatorii să vină la ghișeul instituțiilor.

Astfel, proiectul încearcă să rezolve problemele cetățenilor cu buletine electronice în relația cu statul.

"Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului. În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale.

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Această practică întreține o birocrație redundantă și este contrară obiectivului de modernizare a administrației publice, întrucât menține formalisme inutile în locul utilizării mecanismelor legale de verificare directă a datelor", arată autorii proiectului.

Autoritățile vor fi obligate să obțină singure actele necesare

În primul rând, propunerea legislativă instituie obligația administrației publice centrale și a celei locale, autorităților și instituțiilor publice, dar și persoanelor juridice de drept autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică, cum ar fi notarii, să verifice datele privind identificarea persoanei și datele privind domiciliul sau reședința acesteia prin accesarea Registrului național de evidență a persoanelor, în momentul în care aceste date sunt necesare soluționării unei cereri ori îndeplinirii unei obligații legale.

Astfel, proiectul introduce o nouă categorie de beneficiari ai verificării datelor din Registrul național de evidență a persoanelor, respectiv instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, dar și persoanele juridice de drept privat care, conform legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public. Accesul la Registru va fi permis exclusiv în scopul verificării datelor necesare furnizării unui serviciu public sau îndeplinirii unei obligații legale.

Nerespectarea interdicției de a solicita ori reține copia actului de identitate constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 3.000 de lei.

Este prevăzută și obligația Guvernului de a adopta, într-un termen determinat, normele metodologice necesare aplicării unitare a noilor dispoziții. La mai puțin de 30 de zile de la lansarea platformei fara-hartie.gov.ro, Guvernul a anunțat că a abordat prioritar sesizările din categoria “Pașaport și Carte de Identitate”, una dintre cele mai raportate categorii, cu peste 300 de sesizări.

Executivul subliniază că, în prezent, sunt în lucru soluții pentru principalele 21 de probleme semnalate pe această platformă, dublu comparativ cu obiectivul inițial asumat.

Ce probleme au semnalat cetățenii

Printre principalele probleme semnalate de cetățeni se numără: