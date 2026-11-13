Un bărbat în vârstă de 63 de ani care a fost prins de o angajată a unui magazin din Costineşti, judeţul Constanţa, în timp ce fura alimente, moment în care s-a dezbrăcat complet în faţa femeii, a fost reţinut. Anchetatorii au stabilit că bărbatul a mai furat bunuri din acel magazin zilele trecute.

S-a dezbrăcat gol-pușcă în fața angajatei care l-a prins furând din magazin. Bărbat de 63 de ani, reținut - Sursa: Poliţia Română

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, vineri, că un bărbat de 63 de ani este cercetat pentru cinci infracţiuni de furt califiat şi ultraj contra bunelor moravuri.

"Astfel, în perioada 8-12 noiembrie, cel în cauză ar fi sustras mai multe produse alimentare de pe raftul aceleiaşi societăţi comerciale din comuna Costineşti. De asemenea, la data de 11 noiembrie a.c., bărbatul, fiind surprins de către o angajată a unităţii respective, în timp ce sustrăgea produse alimentare, s-ar fi dezbrăcat complet în faţa femeii, arătându-i organul genital", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au stabilit, în urma verificărilor, că bărbatul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni contra vieţii, precum şi pentru două infracţiuni contra patrimoniului.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.