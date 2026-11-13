Sfârșitul lumii, vineri 13 noiembrie 2026. În 1960, cercetătorii au prezis ultima zi a omenirii

Potrivit unui studiu publicat în 1960, în revista Science, data de vineri 13 noiembrie 2026, ar fi trebuit să fie ultima zi a omenirii. Cercetătorii au folosit o formulă matematică pentru a calcula momentul în care populaţia planetei ar deveni infinită.

Studiul a fost realizat de fizicianul austro-american Heinz von Foerster, împreună cu Patricia Mora și Lawrence Amiot. Lucrarea a primit un titlu care nu lăsa prea mult loc interpretărilor: "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026", scrie Euronews. Publicată pe 4 noiembrie 1960, cercetarea analiza evoluția populației mondiale din ultimele două milenii. Autorii au observat că numărul oamenilor crescuse tot mai repede și au încercat să afle ce s-ar întâmpla dacă tendința ar continua neschimbată, potrivit Mediafax.

Cum au ajuns cercetătorii la data de 13 noiembrie 2026

Folosind datele demografice disponibile la acea vreme, oamenii de știință au construit un model matematic care indica o accelerare continuă a creșterii populației. Potrivit formulei, numărul locuitorilor planetei ar fi urmat să tindă spre infinit tocmai pe 13 noiembrie 2026.

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Evident, ideea de populație infinită nu este posibilă în realitate. Rezultatul reprezenta limita unui model matematic, nu o dovadă că planeta urma să fie distrusă. Von Foerster alesese deliberat un titlu provocator și o dată asociată superstițiilor, vineri 13, pentru a atrage atenția asupra suprapopulării. Subiectul era intens dezbătut în anii 1960, când populația planetei creștea într-un ritm fără precedent. Timp de mai multe decenii, evoluția demografică a rămas relativ apropiată de curba calculată de cercetători. Ulterior, lucrurile s-au schimbat.

De ce calculele despre sfârșitul omenirii nu s-au adeverit

Creșterea populației mondiale a început să încetinească treptat, pe măsură ce tot mai multe familii au ales să aibă mai puțini copii. Ritmul anual de creștere depășea 2% în anii 1960, dar coborâse sub 1% până în 2020. Prognozele actuale ale Organizației Națiunilor Unite indică o evoluție complet diferită de cea anticipată în 1960.

Potrivit raportului ONU "World Population Prospects 2024", populația planetei ar urma să atingă aproximativ 10,3 miliarde de oameni la mijlocul anilor 2080, după care să înceapă să scadă ușor. Până în 2100, numărul locuitorilor ar putea ajunge la aproximativ 10,2 miliarde.

Nu este prima dată când omenirea primește o dată pentru apocalipsă

Istoria este plină de asemenea predicții apocaliptice. În 1910, apropierea cometei Halley a provocat panică după apariția unor avertismente despre gazele presupus periculoase din coada sa. Unii comercianți au profitat de temeri pentru a vinde măști de gaze și produse de protecție.

Un predicator american a anunțat sfârșitul lumii pentru 21 mai 2011, iar data de 21 decembrie 2012 a devenit celebră din cauza interpretărilor privind calendarul mayaș. Niciuna dintre aceste predicții nu s-a împlinit. În cazul studiului din 1960, data de 13 noiembrie 2026 rămâne însă relevantă pentru istoria cercetării demografice. Ea arată cât de diferit poate evolua realitatea atunci când vectorii pe care se bazează un calcul se schimbă.