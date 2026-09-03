Raul Asencio, în vizorul lui Real Madrid. Clubul i-a deschis procedură disciplinară, confirmă Mourinho

Antrenorul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, a confirmat, joi, că clubul madrilen a deschis o procedură disciplinară împotriva fundaşului spaniol Raul Asencio, implicat în mai multe probleme de natură juridică şi extra-sportivă, relatează AFP, citaţi de Agerpres.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani, produs al academiei de tineret a clubului Real, a primit miercuri o amendă de 14.400 de euro şi o suspendare a permisului de conducere pe o perioadă de opt luni, în urma conducerii sub influenţa alcoolului. Procesul său într-un alt caz juridic, în care este vizat alături de trei foşti colegi de la academia de tineret a clubului madrilen, urmează să înceapă joi, în Gran Canaria.

Asencio este urmărit penal pentru distribuirea, în 2023, a unei înregistrări video cu conţinut sexual explicit în care apăreau două tinere, de 16, respectiv 18 ani. Potrivit presei spaniole, este de aşteptat ca acesta să fie achitat, după ce şi-a cerut scuze ambelor victime.

Antrenorul său, Jose Mourinho, a confirmat iniţierea unei "proceduri disciplinare" împotriva fundaşului central spaniol, sugerând astfel că acesta nu va mai evolua sub comanda sa.

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"Este un profesionist exemplar. Când era apt din punct de vedere fizic, nimeni nu se antrena la fel de intens ca el. Acum, de când este accidentat de câteva săptămâni, este primul care soseşte şi ultimul care pleacă", a recunoscut Mourinho într-o conferinţă de presă.

"Însă un jucător de la Real Madrid rămâne astfel 24 de ore din 24, şapte zile pe săptămână, douăsprezece luni pe an. Tot ceea ce faci în afara terenului reprezintă Real Madrid şi poate afecta prestigiul clubului. Nu sunt mulţumit. Oricine face greşeli. Dar când greşelile se acumulează, situaţia stă altfel", a declarat el.

Asencio, indisponibil din cauza unei accidentări la muşchii ischiogambieri încă de la jumătatea lunii iulie, nu a fost încă convocat de noul său antrenor.