Gerul a creat peisaje parcă desprinse din Regatul de Gheaţă în Hunedoara. Cascada din Cheile Jiețului a îngheţat. Frumuseţea naturii atrage zeci de turişti care vin să admire priveliştea, dar şi fotografi. Cascada este decorul perfect pentru poze.

"Chiar aici în spatele cascadei am filmat şi fotografiat o pisică sălbatică, foarte mare, iar caprele negre sunt foarte, foarte multe.", spune un fotograf.

Drumul ce leagă Petroşani de Obârşia Lotrului a devenit punct de atracţie turistică pentru pasionaţii de natură. Vasile este fotograf şi vine zilnic să captureze peisajul de la cascada Muncelul Jiețului.

"De fiecare dată, iarna, Cheile Jieţului par ca un regat de gheaţă. Fiind o zonă foarte tranzitată din cauză că multă lume merge la Voineasa, la schi, putem să o promovăm mult mai mult ca înainte. În fiecare zi ele arată altcumva. Natura şi temperatura transformă.", spune Vasile, fotograf.

Drumul ce leagă Petroşani de Obârşia Lotrului, punct de atracţie turistică pentru iubitorii de natură

Zona pare desprinsă dintr-un basm, iar oamenii sunt fascinaţi de peisajele parcă desenate.

Cu o înălţime de aproximativ 30 de metri, cascada îngheţată din Cheile Jieţului acoperită cu ţurţuri uriaşi şi gheaţă groasă aduce zilnic zeci de turişti veniţi special să o admire.

"Parcă în niciun an nu a fost aşa. Deci e superb, superb e.", menţionează o doamnă.

"De fiecare dată când alerg pe aici descoper tot altceva, tot altceva şi e fabulos.", spune un alergător.

"Mirifice, chiar ok, pentru anotimpul ăsta de iarnă chiar e perfect. În alţi ani era îngheţată complet, acum văd că curg câteva firicele. E o zonă frumoasă.", precizează un şofer.

Cheile Jieţului, arie naturală a Văii Jiului, se întind pe 10 hectare

"Facem multe fotografii, că ne place natura, iar Cheile Jieţului sunt sălbatice, totuşi. Sunt frumoase şi toamna, să ştiţi. Veniţi şi toamna.", adaugă o doamnă.

Cheile Jieţului, arie naturală a Văii Jiului, se întind pe 10 hectare. Se poate spune că zona este încă virgină, iar aici mai pot fi găsite peşteri neexplorate sau trasee montane încă neumblate.

