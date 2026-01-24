Românii au început să consume mai mult ulei de măsline. Interesul pentru produse naturale și pentru ingrediente neprocesate a crescut vizibil în ultimii ani, aşa că tot mai mulți consumatori îl folosesc zilnic, nu doar ocazional. Ar trebui însă să fim atenţi atunci când îl cumpărăm: preţul prea mic indică un ulei contrafăcut.

"Este aromat, este floral. E un ulei foarte plăcut, mai blând.", spune un producător.

Cosmin Filipaş are propria livadă de măslini, în Creta. Acolo produce uleiul presat la rece pe care îl vinde în Europa, dar mai ales în România.

"În zona Messara, în inima Cretei. Din măsline Koroneiki.", adaugă producătorul de ulei de măsline.

"Dublăm cantitatea de ulei de măsline în fiecare an. Anul trecut am terminat cu 26 de tone de ulei, anul acesta cred că o să trecem de 50 de tone. Un litru e 98 de lei, dar noi vindem la 5 litri, e la 399 de lei. Au transportul gratuit.", mai spune Cosmin Filipaş.

În acest magazin ajunge ulei de măsline din Italia. Iar cantităţile importate s-au tot mărit.

"50% mai mari importuri pentru uleiul din zona de sud. şi cam 25-30% pentru cel din Liguria. Preţurile variază între 55-60 de lei pentru uleiul la 250 de ml şi 120 de lei preţul pe litru.", spune Laura Lupu, proprietar magazin gourmet.

"Acesta este uleiul intens fructat, este mai iute. Acesta e uleiul mediu fuctat, iar acesta este uleiul din măsline fără sâmburi, cel mai delicat.", adaugă Laura Lupu.

"Consumăm mai mult ulei de măsline. Statistica spune că, în 2020, consumul mediu anual pe cap de locuitor era de 400 de mililitri. În 2025 am ajuns la un consum de 700 de mililitri.", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Apar consumatori noi, cei vechi încep să fie mai calificaţi, mai pretenţioşi. Şi asta e bine. Încep să-şi echilibreze nutriţia. Şi unul din alimente e uleiul de măsline.", precizează Cosmin Filipaş.

"De când am început să gătesc, de acum 6-7 ani, doar ulei de măsline.", spune o femeie.

"E foarte bun. E mai sănătos? Da, clar. Şi la gătit, nu numai la salate.", spune alt consumator.

"Am făcut o salată vegetariană cu anghinare, roşii uscate, salată tipic italiană, în care vom pune ulei presat la rece, extravirgin.", spune o bucătăreasă.

Nu tot uleiul de măsline de pe piaţă îşi merită banii. În campania "Ce ne puneţi în mâncare" analizele de laborator au arătat că un brand comercializa, în loc de ulei de măsline, ulei de floarea soarelui, combinat cu rapiţă şi soia. Specialiştii ne învaţă la ce să fim atenţi atunci când cumpărăm ulei de măsline.

"Sticla să fie închisă la culoare, ca să se păstreze calitatea. Preţul nu trebuie să fie mic. Din 10 kg de măsline se face un litru de ulei, culoarea trebuie să fie verde. Şi gustul trebuie să fie intens.", spune Laura Lupu.

"Să fie aromat. În momentul în care îl guşti, să simţi parfumul măslinelor.", spune Cosmin Filipaş.

"În funcţie de etichetă, cum arată. Dar în principal în funcţie de preţ, considerăm că dacă este puţin mai scump e şi mai bun.", spune un bărbat.

România importă 75% din uleiul de măsline din Italia, Spania şi Grecia. În 2024, am importat ulei de măsline de 43 de milioane de euro.

