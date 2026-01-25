Copilul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe prietenul lui, Mario, este acum păzit de jandarmi. Băiatul s-a mutat într-o altă localitate din Timiş, la bunici, spre nemulţumirea localnicilor care i-au înconjurat casa şi ameninţă să îi dea foc. Între timp, delaerul de droguri al copiilor criminali a fost arestat. În casa individului de 24 de ani, procurorii antimafia au găsi marijuana ascunsă într-un borcan de murături.

Zeci de localnici au încercuit casa în care s-a mutat băiatul de 13 ani aflat în libertate după uciderea lui Mario. Oamenii au ameninţat că vor incendia locuinţa dacă minorul nu pleacă din localitate. Forţele de ordine au făcut zid în faţa casei. Chiar şi aşa un bărbat a încercat să sară gardul.

"Dacă nu se face dreptate, azi omoară un om, mâine un om. Copiii de 13 ani o să ia un exemplu de la crimalul ăsta şi o să facă şi ei exact. O să ne fie frică să lăsăm părinţi în casă şi copiii când plecăm undeva, că intră peste noi şi ne omoară", au spus localnicii.

Comuna aflată la 10 kilometri de Timişoara s-a transformat într un butoi cu pulbere când s a aflat că agresorul ar urma să înceapă cursurile la şcoala din localitate. Primarul a încercat să calmeze spiritele din stradă, însă fără izbândă.

Articolul continuă după reclamă

"Suntem foarte revoltaţi! La mulţi le este frică să iasă afară! La foarte mulţi oameni în vârstă! Să-l alunge de aici, să-l ducă la puşcărie, că copiii noştri sunt terorizaţi! Să-l ţină închis, că un criminal nu are voie să stea pe străzi! A omorât un copil, acum peste 2, 3 luni mai omoară unul, nimeni nu face nimic", au mai spus localnicii.

Declaraţiile buniculu băiatului de 13 ani au pus paie pe foc.

Bunicul băiatului: Lumea vorbeşte, doamnă. Legea să-şi facă dreptatea!

Reporter: Aţi vorbit cu el? Ce simte? Ce v-a povestit?

Bunicul băiatului: E obosit, e trist.

Reporter: Regretă? Regretă ce a făcut?

Bunicul băiatului: Păi o să regrete. Îi pare rău!

Primarul încearcă să calmeze spiritele. Situaţia se va discuta luni în şedinţa Consiliului Local.

Adrian Jebelean, consilier local: Nu va fi la şcoală, ca să poată fi oamenii liniştiţi, să-şi poată oamenii trimite copiii la şcoală liniştiţi. Cu toate astea, aveţi dreptate, da, va fi şi în comună.

Reporter: Are voie să se plimbă liniştit, să iasă pe stradă, nu?

Adrian Jebelean, consilier local: Din câte am înţeles, da, fiind un minor de 13 ani nu are discernământ.

"Nu se poate să fie lăsat în libertate doar pentru că este un copil. Trebuie monitorizat, supravegheat, nu putem aşa, să-l mutăm dintr-o localitate în alta", a spus un localnic.

Între timp, ofiţerii antidrog au arestat un tânăr de 24 de ani care ar fi fost delaeul de droguri al copiilor La perchezitii s au găsit peste 100 de grame de marijuana ascunse într-un borcan, dar şi un cântar de care se folosea pentru porţionarea dozelor.

Loclnicii din Cenei, acolo unde a avut loc crima, spun că problema drogurilor aflate la îndemâna copiilor e veche şi că au făcut mai multe sesizări în ultimii ani, dar autorităţile nu au luat măsuri.

"Nu avem măsuri de prevenire reale. Sunt aceleaşi de 25 de ani, încercări de a-i speria. Şi ştim că frica aceasta nu funcţionează. Între 1 şi 3 milioane de români consumă substanţe ilegale. Avem, aşa cum tot zicem de ani de zile, nevoie să luptăm cu marele trafic de substanţe, de ordinul tonelor", a declarat Vlad Zaha, expert în politici antidrog.

Un alt băiat de 17 ani, care ar fi fost intermediarul drogurilor, a fost plasat sub control judiciar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰