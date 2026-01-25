Alertă alimentară în România. Încă un sortiment de lapte praf pentru bebeluși a fost retras de la vânzare, după ce producătorii suspectează contaminarea cu o bacterie extrem de periculoasă.

Laptele NAN ar putea fi contaminat cu bacteria denumită Bacillus cereus, o toxină periculoasă pentru organism, mai ales pentru bebeluși. Dacă ați cumpărat acest produs, sub nicio formă nu îl consumați. Îl puteți returna la magazin și vă primiți banii înapoi, fără a fi nevoie să mai prezentați bonul fiscal.

Vorbim de un lot și găsiți pe site-ul ANSVSA exact numărul lotului. Produsele din lotul cu probleme se vindeau în mai multe magazine Lidl și Kaufland, din întreaga țară. Au fost retrase de la raft. Până în prezent nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Bacteria este extrem de periculoasă pentru bebeluși, poate cauza vărsături, letargie, insuficiență hepatică sau chiar stop cardiac. Și la începutul lunii au fost retrase de la vânzare mai multe sortimente de lapte praf, suspecte a fi contaminate cu aceeași bacterie.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰