Mai multe loturi de lapte praf NAN retrase din magazine, suspecte de contaminare cu bacteria Bacillus cereus
Alertă alimentară în România. Încă un sortiment de lapte praf pentru bebeluși a fost retras de la vânzare, după ce producătorii suspectează contaminarea cu o bacterie extrem de periculoasă.
Laptele NAN ar putea fi contaminat cu bacteria denumită Bacillus cereus, o toxină periculoasă pentru organism, mai ales pentru bebeluși. Dacă ați cumpărat acest produs, sub nicio formă nu îl consumați. Îl puteți returna la magazin și vă primiți banii înapoi, fără a fi nevoie să mai prezentați bonul fiscal.
Vorbim de un lot și găsiți pe site-ul ANSVSA exact numărul lotului. Produsele din lotul cu probleme se vindeau în mai multe magazine Lidl și Kaufland, din întreaga țară. Au fost retrase de la raft. Până în prezent nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.
Bacteria este extrem de periculoasă pentru bebeluși, poate cauza vărsături, letargie, insuficiență hepatică sau chiar stop cardiac. Și la începutul lunii au fost retrase de la vânzare mai multe sortimente de lapte praf, suspecte a fi contaminate cu aceeași bacterie.
