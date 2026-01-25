Şoc în Statele Unite. Un asistent medical de 37 de ani din Minneapolis a fost împuşcat mortal, în plină stradă, de agenţii de la Imigraţie. Bărbatul a sărit în apărarea unei protestatare, care fusese luată la ţintă cu spray iritant de către poliţişti. Un ofiţer a golit încărcătorul în el după ce un coleg a descoperit asupra lui un pistol, pentru care avea însă permis. Administraţia Trump l-a numit pe asistent drept un "terorist intern". După incident, sute de oameni au ieşit pe străzi şi au atacat forţele de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene.

Imaginile greu de privit, surprinse în sudul oraşului Minneapolis de martorii îngroziţi, arată cum şase persoane mascate încearcă să îl pună la pâmânt pe bărbatul de 37 de ani, care intervenise să apere o femeie. După mai multe lovituri, unul dintre agenţi deschide focul şi trage cel puţin nouă gloanţe.

Bărbatul a fost transportat la spital, dar medicii n-au mai putut face nimic să-l salveze. Ofiţerul care l-a împuşcat are vechime opt ani în Patrula de Frontieră. Autorităţile susţin că agentul a acţionat în legitimă apărare.

"O persoană s-a apropiat de ofiţeri cu un o armă semiautomată de calibrul 9 mm. Ofiţerii au încercat să îl dezarmeze, dar suspectul înarmat a reacţionat violent. Pare a fi o situație în care o persoană a ajuns la fața locului pentru a răni cât mai multe persoane și pentru a ucide forțele de ordine", a declarat Kristi Noem, şefa Departamentului de Securitate Internă al SUA.

Imaginile par să contrazică ipoteza oficială. Un clip arată că persoana ucisă avea un telefon în mână şi filma intervenţia agenţilor federali. Iar unul dintre ei este surprins cum pleacă de acolo cu arma victimei, chiar înainte de împuşcături.

"Unde este poliţia locală? De ce n-au fost să-i protejeze pe ofiţerii ICE? Aceşti hoţi care ne-au furat banii trebuie să ajungă la închisoare, acolo unde le este locul", a declarat Donald Trump.

De partea agenţilor ICE este şi Donald Trump. Într-o postare pe reţeaua sa socială, liderul american i-a numit patroţi şi a dat vina pe primarul oraşului şi pe guvernatorul democrat al statului Minnesota.

"Suspectul avea, de asemenea, două încărcătoare pline cu zeci de gloanţe şi nu avea un act de identitate", a mai spus şefa Departamentului de Securitate Internă al SUA.

De cealaltă parte, oficialii locali spun că bărbatul de 37 de ani avea permis de port armă şi deţinea legal pistolul.

"Donald Trump, îţi cer, din nou, să îi retragi pe aceşti agenţi din Minnesota. Ei seamănă haos şi violenţă", a spus Tim Walz, guvernator al statului Minnesota.

Victima vânătorilor de imigranţi este Alex Jeffrey Pretti, american, rezident în Minneapolis şi de meserie asistent medical la secţia de terapie intensivă a spitalului de veterani. Un om cu sufletul mare, aşa cum îl descriu cei apropiaţi. Era afectat de raidurile anti-migranţi din oraşul lui şi participa adesea la manifestaţii.

"Am avut această discuție cu el acum două săptămâni: 'Mergi la proteste, dar să nu te implici, să nu faci vreo prostie'. Și el a spus că știe asta", a declarat tatăl victimei.

Imediat după incident, străzile din Minneapolis s-au transformat într-un câmp de luptă. Mulţimea furioasă a atacat forţele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene.

"Agenţii folosesc gaze lacrimogene, grenade şi încearcă să disperseze mulţimea adunată. Oamenii scandează 'plecaţi, naziştilor'. Atmosfera este foarte tensionată acum. Oamenii sunt în stare de şoc", a transmis Jack Brook, reporter Associated Press.

Sâmbătă seară zeci de oameni s-au adunat la locul tragediei să-i aducă un ultim omagiu lui Pretti.

Noul incident armat vine la mai puţin de trei săptămâni după ce o femeie a fost împuşcată mortal, tot în Minneapolis, de un agent ICE.

