Incident grav la metrou: o garnitură nou-nouţă, încă în probe, s-a stricat, înainte să-şi termine rodajul. E chiar unul din trenurile pe care le aşteptăm de mai bine de doi ani. Şi pare că nu ar trebui să ne grăbim deloc! Mecanicul care a condus trenul azi-noapte a încercat să frâneze brusc şi a rămas cu butonul frânei de urgenţă în mână. Producătorul a interzis circulația TUTUROR trenurilor Metropolis până la elucidarea cauzei şi repararea problemei.

Incidentul a avut loc în timpul probelor desfășurate noaptea, în afara programului de circulație.

"Mecanicul care efectua probele a încercat să frâneze de urgență și a constatat că butonul nu a rezistat la manevrare și, totodată, nici frâna nu a funcționat. Pe noi ne sperie faptul că aceste trenuri, care trebuiau să intre de vreo doi ani cu călători și nu am reușit nici acum, sunt atât de fragile încât un sistem de frână de urgență, care este ultimul sistem de frânare pentru a putea opri când restul celorlalte sisteme de frânare nu au răspuns. Spre surprinderea mecanicului, nu a funcționat, ba a rămas și cu butonul în mână. Și asta este un fapt deosebit de grav", a declarat Marian Artimon, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou.

Trenurile Alstom, întârziate de ani de zile pe Magistrala 5

Trenurile sunt produse în Brazilia de francezii de la Alstom și ar fi trebuit să circule deja pe Magistrala 5, Drumul Taberei.

Contractul dintre Metrorex și Alstom a fost semnat în decembrie 2020 și are o valoare de 103 milioane de euro. Termenele de livrare, 2 ani pentru primul tren și 3 ani și 6 luni pentru toate cele 13 garnituri, nu au fost respectate. Până în prezent au fost livrate 12 trenuri, însă niciunul nu circulă, aflându-se încă în diverse etape de verificare.

Pentru primul tren livrat, procedura presupune un rodaj de 10.000 de kilometri, fără pasageri, iar celelalte ar fi trebuit să parcurgă câte 2.000 de kilometri fiecare înainte să intre în exploatare. Niciuna dintre garnituri nu a încheiat perioada de testare.

Niciun tren nu a finalizat perioada de testare

"Ele nu au ajuns să facă rodajul, fiindcă nimeni nu reușește să le dea de cap. Tot felul de probleme. Nu mai credem că vor fi date în exploatare la 1 iulie, cum au declarat în ultima scrisoare. Au întârziat pe motive că ba pandemia, ba războiul din Ucraina, ba că nu se alimentează trenul, ba că nu se mai frânează, acum mai nou", a adăugat Marian Artimon.

La solicitarea Observator, ALSTOM a dat asigurări că trenul stătea pe loc în momentul incidentului: "În timpul verificărilor de rutină efectuate în regim static, înainte de testare, a fost identificată o defecțiune mecanică. Aceasta demonstrează eficiența procesului de testare, permițând remedierea situației din timp și într-un mediu controlat".

Probleme tehnice repetate și neconcordanțe între proiect și realitate

"Pe de-o parte, probleme la producător cu tot lanțul de fabricație. După ce am depășit și au început să vină, într-un final, trenurile, dar ce să vezi? Erau tot felul de inadvertențe. Ba că aveau probleme cu razele de curbură, că Metrorex a cerut ceva și în teren era altceva. Este foarte important ca acestea să fie testate și să crape, dacă este să crape, în aceste teste, să nu fie o problemă de siguranță a călătorilor. Și eu sper să le testeze bine", a explicat Ionuţ Ciurea, preşedinte Pro Infrastructura.

Între timp, călătorii resimt lipsa trenurilor noi, mai ales pe magistralele aglomerate.

"Vin foarte des și totuși par insuficiente, pentru că este foarte aglomerat, mai ales pe magistrala aceasta. Timpul petrecut între stații, pentru a putea pleca trenul efectiv, îngreunează durata pe care aș petrece-o între stații", a spus un călător.

"Uneori aștepți câte 10-15 minute", a subliniat altă persoană.

Alte incidente în timpul testelor și penalizări de zeci de milioane de euro

Anul trecut, tot în timpul unor probe,mai multe componente s-au desprins dintr-o altă garnitură Alstom, când aceasta a atins viteza de 80 km/h. 58 de milioane de euro vrea să recupereze Metrorex de la Alstom din cauza întârzierilor din acest contract.

Pe de alta parte, pentru Magistrala 6, cea spre Aeroportul Otopeni, licitaţia nu a fost încă lansată, deşi ar fi trebuit să fie gata încă de anul trecut.

