Singurul sanctuar pentru urșii - problemă, făcut din bani publici în România, bate pasul pe loc. Investiția de zece milioane de euro trebuia să fie gata încă de la finalul anului 2024. Trebuia să fie un complex modern, de îngrijire și reabilitare a urșilor, în care animalele să aibă la dispoziție 68 de hectare. În teren însă, deocamdată, se văd doar câteva garduri.

Suntem în Timișul de Sus, județul Brașov. Într-o pădure dintre munții Postăvarul și Piatra Mare ar fi trebuit să fie îngrijiți deja 60 de urși problemă. Să fie hrăniți din dronă sau cu funicularul, astfel încât contactul cu omul să fie redus la minim, iar șansele unei adaptări a animalelor la viața în sălbăticie să fie cât mai mari.

Sanctuarul de urşi ar fi trebuit ca statul să-l dea în folosinţă la sfârşitul anului 2024. În acest loc apa strânsă în amonte de fundaţia gardului se scurge peste suprafaţa de beton, instalaţiile sunt departe de finalizare şi doar aici a fost montat gardul la gata pe o lungime de şase, poate şapte metri.

Vorbim despre un proiect ce se contruieşte pe o suprafaţă de 68 de hectare. Contractul cu primul constructor a fost reziliat, iar găsirea unuia nou a consumat mult timp. Cel de-al doilea susţine că vremea rea l-a ţinut pe loc. Între timp, oamenii care locuiesc în zonele frecventate de urşi cer cu disperare finalizarea sanctuarului.

"Cred că ar fi bine ca să mai protejăm puţin populaţia. Ajung pe străzi pe aici, peste tot.

"Ne înconjoară urşii peste tot, nu mai putem ieşi din casă. Dacă a înserat de a trecut de ora şapte, da, ce ora şapte că vine şi ziua mereu".

"Vin urşii peste noi, mai ales că acolo pe Timiş, şi pe aici, acuma două seri a fost. Să-i ducă la un loc, să le dea mâncare", spun localnicii.

Tot în județul Brașov, la Zărnești, funcționează din anul 2005 un loc unde sunt îngrijiți aproape 130 de urși, pe 70 de hectare. A fost gata în șase luni.

"Orice proiect de acest fel e foarte folositor, numai că s-ar umple foarte repede, adică proiectul e făcut pentru 60 de urşi mi se pare, ori în două săptămâni e plin. Sigur, e bine dar nu rezolvă problema, în primul rând nu putem lua toţi urşii sălbatici să-i punem într-un centru. S-a amânat foarte mult şi eu sper aşa cum au promis că la sfârşitul anului va fi gata acest centru", spune Cristina Lapis, președinte Asociația Milioane de Prieteni.

Conform unui studiu numărul urșilor din România a crescut în trei ani de la 10.400 la 12.700 de exemplare.

Claudiu Loghin

