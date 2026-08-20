Şase kilometri care pot schimba radical traficul pe Valea Prahovei. Centura Comarnicului, gata de inaugurare

O veste bună pentru şoferi! În scurt timp cu toţii vom putea circula pe centura ocolitoare a Comarnicului, după trei ani de şantier şi întârzieri. Vestea, aşteptată ca pâinea caldă, ne aduce mare bucurie tuturor celor care am tranzitat măcar o dată Valea Prahovei. Astfel, cei şase kilometri vor scăpa şoferii de ambuteiajele de pe DN1. Nu ştiu cât de tare am putea să ne bucurăm, câtă vreme autostrada spre munte, aşteptată dintotdeauna e încă doar o promisiune de an electoral.

Aşa arată de sărbători sau în vacanţe drumul spre munte. Cozile care se formează la Comarnic ar putea dispărea în cel mult două săptămâni o dată cu inaugurara centurii ocolitoare a oraşului. Lucrările la noul drum durează de trei ani de lucrări, din care unul de întârziere.

Şoseaua este aproape gata, stratul de uzură este finalizat. Se lucrează la ultimele finisaje, rosturi de dilataţie şi parapete.

Pe drumul spre Braşov, intrarea pe centură se face din dreptul localităţii Poiana. Noua şosea are şase kilometri, câte o bandă pe sens, trei poduri noi şi un pasaj peste râul Prahova şi calea ferată.Ieşirea este în zona Posada, printr-un sens giratoriu.

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"Este un proiect necesar judeţului Prahova. Ştim foarte bine cu toţii că sunt aglomerări pe Valea Prahovei, atât în zona Comarnic, cât şi în zona Sinaia-Azuga-Buşteni. Eu sper ca prin deschiderea acestei centuri să luăm un pic din presiunea care există azi pe Drumul Naţional 1. Drumul Naţional 1 este o mare parcare în weekenduri, în zilele de sărbători", a declarat Virgiliu Nanu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Într-o zi normală, prin Comarnic trec aproximativ 20.000 de maşini. În weekenduri numărul poate ajunge la 50.000.

"Uitaţi ce trafic intens, o aglomeraţie infernală. Dacă ar fi fost dat drumul traficul pe acolo cred că în câteva minute ai parcurge tot traseul", a spus un şofer.

"O aşteptăm, dar nu ştiu dacă îşi are rostul centura. Camioanele tot pe aici o să circule şi blocajul o să fie şi acolo jos, şi acolo sus", a spus un alt şofer.

Centura Comarnicului rezolvă doar o parte din problema traficului de pe Valea Prahovei. La Bușteni și Azuga se lucrează la o altă centură, de nouă kilometri, însă lucrările sunt abia la 15%. Așa că șoferii mai au de așteptat cel puțin doi ani până vor scăpa de aceste ambuteiaje

"Aşteptăm, poate se mai decongestionează traficul, se mai eliberează", e de părere un şofer.

Pentru a scăpa de calvarul de pe DN1 cea mai bună soluţie rămâne autostrada București - Brașov, un proiect despre care se vorbește de aproape 20 de ani. Deocamdată, se fac studii de fezabilitate.