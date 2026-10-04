Poliţiştii ieşeni nu au avut linişte şi asta pentru că inconştienţa unui individ se putea transforma într-o tragedie. Faptul că a consumat alcool sau că tractorul nu era înmatriculat, nu l-au oprit pe bărbat să se urce la volan şi să circule pe drumurile publice.

Într-o clipă de neatenţie, acesta a pierdut controlul utilajului şi a intrat direct în peretele unei locuinţe, în care se aflau o femeie şi copiii acesteia.

Doar o minune a făcut ca în momentul impactului să nu fie nimeni în camera respectivă. Cu toţii au scăpat teferi, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă. Individul a fost testat, iar aparatul a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acum, acesta este cercetat penal pentru trei infracţiuni.