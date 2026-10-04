Video Beat la volanul unui tractor neînmatriculat, un bărbat a intrat cu utilajul într-o casă din Iaşi
Poliţiştii ieşeni nu au avut linişte şi asta pentru că inconştienţa unui individ se putea transforma într-o tragedie. Faptul că a consumat alcool sau că tractorul nu era înmatriculat, nu l-au oprit pe bărbat să se urce la volan şi să circule pe drumurile publice.
Într-o clipă de neatenţie, acesta a pierdut controlul utilajului şi a intrat direct în peretele unei locuinţe, în care se aflau o femeie şi copiii acesteia.
Doar o minune a făcut ca în momentul impactului să nu fie nimeni în camera respectivă. Cu toţii au scăpat teferi, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă. Individul a fost testat, iar aparatul a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acum, acesta este cercetat penal pentru trei infracţiuni.
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