Caz șocant în județul Iași. Munca de-o viață a unei familii a fost distrusă într-o clipă după ce un șofer băut a intrat cu tractorul în casa oamenilor. În momentul impactului, o mamă și fiul ei, în vârstă de doar 6 ani, se aflau în camera alăturată. Doar o minune a făcut ca cei doi să nu fie răniţi. În schimb, la aflarea veştii, soţului i s-a făcut rău şi a fost dus de urgenţă la spital.

Sunt imagini de necrezut. Tractorul a rupt gardul şi s-a înfipt, pur şi simplu, în zidul casei. Pompierii au decupat peretele ca să-l scoată, iar în urmă a rămas o gaură uriaşă.

La lumina zilei, pagubele par şi mai mari. Însă în casa distrusă, familia mulţumeşte Cerului că a rămas întreagă. Doar un noroc i-a salvat.

"Aici rămâneam. Cada nici nu ştiu pe unde este. Muream, rămânea piciu", spune femeia.

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Câteva minute au făcut diferența dintre viață și moarte. Băiatul de şase ani urma să intre în baie, însă a mai vrut un răgaz să se joace, aşa că mama şi-a continuat treburile. Atunci a avut loc accidentul.

Tractorul a venit din lanul de porumb direct în gospodăria familiei. Gardul de metal a fost pus la pământ, iar baia a fost în totalitate distrusă, la fel și o parte din bucătărie.

O parte din perete a căzut peste aragazul unde femeia gătea

"Am venit de la muncă şi am pus să fac o ciorbă, am pus să fac o friptură, după aceea s-a făcut friptura de am stins, în secunda aia când m-am întors a și bufnit", explică Mirabela Condurache, proprietara casei.

În stare de șoc, a pus mâna pe telefon și și-a sunat soțul.

"Eu l-am sunat pe soț şi i-am zis vino acasă că a bubuit! Ori butelia, ori boilerul. Am venit la baie să văd ce s-a întâmplat. La baie nu se putea deschide uşa", povesteşte Mirabela Condurache.

Bărbatul a ajuns la spital după ce a văzut dezastrul.

Casa era abia construită cu bani munciţi din greu în străinătate

"Avea tensiunea foarte mare și nu se putea calma deloc", explică soţia.

Şoferul tractorului a dispărut după accident. A revenit însă după o vreme.

"Nu era nimeni în tractor? Terminase probabil programul și l-au lăsat acolo. Acum cu cine sa ne certam? Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat", spune femeia.

"Noi nu am găsit pe nimeni aici, șoferul de pe tractor a venit după ce am ajuns noi. Probabil s-a speriat, a fugit ca era beat", menţionează Cristian Obrijanu, fratele soţului.

Avea o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au descoperit şi că utilajul nu era înmatriculat. Contactaţi de reporterii Observator, reprezentanţii firmei care deţinea tractoarele s-au declarat deranjaţi.

Patronul firmei: Prefer să nu răspund la nicio întrebare.

Reporter: A închis.

"Știți cum e, o casă o mai faci, dar viața de om..", spune femeia.