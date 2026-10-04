Încep noi consultări la Cotroceni! Preşedintele ar putea face a patra nominalizare de premier, după consultările cu partidele şi formaţiunile politice din Parlament. Ne reamintim: Guvernul Siegfried Mureşan a picat la vot.

Sunt mai multe variante și mai multe nume în acest moment pe masa președintelui. Primul ar fi un guvern politic în jurul PSD, dar am vorbi despre un guvern minoritar, propunerea social-democraților este Sorin Grindeanu, așa cum bine știm.

Nazare, Badea și Tomac, variante pentru un premier independent

Cea de-a doua opţiune a președintelui ar fi un premier independent și aici apar mai multe nume. Unele vechi, despre ele s-a mai discutat imediat după căderea guvernului Ilie Bolojan. Vorbim despre Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, finanțistul Leonardo Badea și consilierul prezidențial al președintelui Eugen Tomac.

Articolul continuă după reclamă

Însă, spun surse, că ar mai fi alte două nume pe lista președintelui. Vom vedea până la urmă ce variantă va alege în funcție de discuțiile pe care le va avea cu liderii politici, având în vedere că AUR cere alegeri anticipate, iar PNL așteaptă mai întâi desemnarea președintelui și apoi se decidă în interiorul partidului ce face mai departe, având în vedere atacurile dintre PSD și PNL din ultima vreme. Tot mai greu de crezut că PNL va vota un guvern în jurul PSD.

PNL și USR se opun unui guvern în jurul PSD

Nici USR nu vrea un guvern PSD. Pare cumva că această criză este greu de deblocat. Totuși consultările încep mâine la ora 14 cu Partidul Social-Democrat, apoi AUR, PNL, USR, UDMR și vom vedea dacă la finalul zilei președintele Nicușor Dan va face cea de-a patra desemnare pentru a debloca această criză politică, pentru că și agențiile de rating recomandă instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline la Palatul Victoria.

Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru

Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni

Consultările vor avea loc luni, 5 octombrie 2026, după următorul program:

Ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 14:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 15:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 19:00 - Parlamentarii neafiliați.