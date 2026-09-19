S-au așezat la un restaurant din Mamaia, dar apoi au simțit că mișună ceva pe lângă ei. Au fugit imediat
Un șarpe de peste 1,5 metri a intrat, vineri seară, într-un restaurant din Mamaia Sat, spre surprinderea clienților și a angajaților. Jandarmii au fost chemați de urgență și au reușit să captureze reptila în siguranță.
Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00, când șarpele a pătruns în incinta localului. Prezența reptilei i-a pus în alertă pe cei aflați în restaurant, iar la 112 a fost solicitat ajutorul autorităților.
La fața locului au intervenit jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Aceștia au capturat șarpele în condiții de siguranță, fără ca cineva să fie rănit.
Ulterior, reptila a fost eliberată nevătămată în mediul său natural.
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