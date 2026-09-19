Eroare a inteligenței artificiale! Un client al unei bănci cunoscute din România a rămas șocat de răspunsul primit de la asistentul virtual cu care discuta despre o problemă.

Lia, asistentul bazat pe inteligență artificială al băncii, este conceput pentru a răspunde rapid întrebărilor clienților și pentru a-i ajuta să găsească informațiile de care au nevoie. În cazul devenit public, conversația a început cu mai multe întrebări despre condițiile de utilizare a unor servicii bancare. După mai multe schimburi de mesaje, clientul i-a transmis chatbotului: „Îmi pierd vremea cu tine.”

Răspunsul primit a fost însă unul complet neașteptat.

„Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp”, a transmis asistentul virtual.

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Clientul a povestit că inițial a fost surprins de replică, apoi situația l-a amuzat și a decis să facă public schimbul de mesaje.

Reprezentanții băncii au reacționat ulterior și au explicat că, în anumite situații rare, agenții bazați pe inteligență artificială pot ajunge să reproducă limbajul la care sunt expuși, chiar dacă sistemele au reguli menite să împiedice astfel de răspunsuri.

„Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman, indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, au transmis reprezentanții instituției și au anunțat că sistemul a fost modificat pentru a evita repetarea unor astfel de situații.