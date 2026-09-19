Deşi este septembrie, marea ne cheamă la ea. Poate nu pentru o baie şi pentru plajă, dar cu siguranţă pentru o porţie de adrenalină, cu motoare turate şi mulţi cai putere. Mamaia s-a transformat, weekendul acesta, într-un circuit pentru cei mai spectaculoși piloți de raliu din România și din Europa. Echipa Observator a avut ocazia să parcurgă traseul alături de unul dintre cei mai experimentaţi.

Sebastian Scîrlet a făcut din adrenalina pe pistă de raliu un stil de viaţă de la 10 ani.

”E pasiunea care mă defineşte. Astăzi suntem la un show. Suntem aici de a bucura privirele turiştilor şi de a avea invitaţi ca tine cărora le putem oferi o ocazie specială în maşina de curse”, spune Sebastian Scîrlet, pilot de raliu.

Maşinile din acest concurs au 300 de cai putere şi ajung la viteza de 140 de km pe ore în doar câteva secunde. Câştigătorul raliului trebuie să parcurgă traseul de aproximativ 2 km într-un minut şi 36 de secunde, cât a fost recordul anul trecut.

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În aceste zile, la Mamaia, ultimul eveniment al sezonului estival înseamnă motoare turate și adrenalină maximă. Finlandezul Mikko Heikkila este unul dintre piloții veniți pentru prima dată la acest raliu.

”E plăcut să mă aflu aici în România. Se pare că oamenii de aici sunt pasionaţi de raliuri, aşa că abia aştept”, spune Mikko Heikkila, pilot raliu.

Pe circuit intră 16 mașini Rally2 și 28 de piloți din șapte țări, între care campioni europeni și naționali. Traseul combină asfaltul cu macadamul și este pregătit inclusiv pentru sărituri și derapaje spectaculoase.

”Sistemul de frânare e performant, suspensie extraordinară. Sub capotă se află doar un motor de 1.6 turbo. 300 de cai putere, cu benzină de competiţie. La 100 de kilometri ajunge cam în 3 secunde şi un pic”, spune Vali Porcișteanu, pilot de raliu.

România vine cu Simone Tempestini, de zece ori campion național absolut, dar și cu alți piloți cunoscuți.

Reporter: Să fi pilot de curse e hobby sau meserie?

Simone Tempestini, pilot de raliu: Pentru mine a devenit o meserie de câţiva ani, de când alergam în competiţii naţionale. Am avut parte şi de victorii. Încercăm să ţinem ştacheta sus.

De la pasiune şi până la performanţă e însă cale lungă şi scumpă. Între începători şi profesionişti e nevoie de mulţi ani de pregătire, dar şi de o investiţie substanţiala.

Norbert Maior, pilot de raliu: În România, undeva la 200 de mii de euro ca să mergi în România. În campionate europene ai nevoie undeva la 500 de mii de euro.

Prima ediție, de anul trecut, a atras peste 15.000 de spectatori. Spectatorii pot vedea totul de aproape, gratuit.