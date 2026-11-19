Teribilismul putea să-i coste scump pe mai mulţi şoferi din Bacău. Conducătorii auto au transformat un sens giratoriu din oraş într-un adevărat circuit de Formula 1, unde și-au turat motoarele și au testat limitele la volan.

Scenele periculoase au fost surprinse, cel mai probabil de un spectator, iar oamenii care locuiesc în apropiere spun că nu ar fi un episod izolat.

Se pare că zona este locul preferat al amatorilor de senzații tari, mai ales pe timpul nopții.

Tot ei susțin că, deși există camere de supraveghere, cursele sunt la ordinea zilei. Acum, cer intervenția polițiștilor, înainte ca totul să se transforme într-o tragedie.