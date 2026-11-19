O rețea de grupuri de "tineri revoluționari" pune la cale o amplă mobilizare pentru data de 20 noiembrie în mai multe țări europene, inclusiv în România. Sub numele "International Youth Strike" (n.r Greva Internațională a Tineretului), elevi și studenți sunt chemați să participe la proteste și acțiuni coordonate.

Rețeaua tinerilor greviști care luptă împotriva războaielor cu discursul Moscovei - ProfiMediaImages

Dincolo de nemulțumirile legate de educație, locuințe și costul vieții, elemente întâlnite și la protestele din ultimele luni din Franța și Italia, manifestul mișcării conține revendicări politice radicale, printre care desființarea NATO și dezarmarea completă a Europei, notează știriclare.ro

Ce este International Youth Strike și cine se află în spate

Rețeaua formată din organizații de tineret și studențești încearcă să coordoneze acțiuni de protest la nivel european. Inițiativa a prins contur în vara lui 2026, după o întâlnire organizată la Koln, în Germania, unde reprezentanți ai mai multor organizații au discutat despre o mobilizare comună.

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Printre grupurile implicate se numără organizații studențești de stânga și formațiuni radicale orientate către comunism. Ulterior, colaborarea s-a extins, iar organizatorii au început să pregătească acțiuni în mai multe state.

Mesajul central al acestora este "Fight for our future, not their wars" (n.r "Luptați pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor"). Organizatorii susțin că generațiile tinere ajung să suporte consecințele unor decizii politice și economice care îi afectează direct.

Planul pentru 20 noiembrie

Ziua de 20 noiembrie a fost aleasă pentru o serie de acțiuni coordonate în peste 25 de țări europene. Participanții sunt îndemnați să părăsească sălile de curs și să meargă la adunări de protest.

Organizatorii susțin că resursele financiare ale statelor ar trebui direcționate către școli, locuințe sociale și alte măsuri sociale, nu către înarmare.

Manifestul cere desființarea NATO

Dincolo de revendicările sociale, documentul comun are o componentă politică pronunțată. Acesta critică extinderea cheltuielilor militare și cere dizolvarea NATO, principalul pilon de apărare al Europei. Respinge, de asemenea, stagiul militar obligatoriu sau voluntar.

Documentul leagă problemele economice și sociale de sistemul capitalist și promovează tranziția la un nou sistem politic și economic.

România apare pe listă

Mișcarea are reprezentare declarată și în România. Pe platforma oficială sunt menționate Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj Napoca.

Organizațiile românești sunt prezentate alături de grupuri similare din Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, dar și din alte state europene.

Apelul adresat tinerilor din România pune accent pe austeritate, pe problemele de educație și pe opoziția totală față de armată și înarmare.

Marxism-Leninismul ca inspirație

Componenta internațională a mișcării a atras atenția și prin profilul politic al unora dintre organizații. Unul dintre exemple este organizația germană Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ), care își asumă o orientare marxist-leninistă. În documentele publicate în trecut, gruparea a oglindit discursul unor lui Marx, dar și pe cel al Rusiei - care cere abandonarea Ucrainei.