O intervenție în forță a mascaților s-a transformat într-un coșmar pentru o familie nevinovată. S-a întâmplat într-un bloc din Sibiu, la ora 6:30 dimineața, când luptătorii de la Acțiuni Speciale au spart ușa unui apartament în care locuiau doi tineri cu bebeluşul lor. Poliţiştii căutau, de fapt, un fost chiriaș suspectat de furt. Oamenii confundaţi cu infractorii sunt acum hotărâţi să depună plângere şi să ceară despăgubiri pentru spaima prin care au trecut.

"Deschide! Poliţia! Sau spargem uşa! Culcat". Aşa arată imaginile de la orice descindere. Mascaţii intră în zori în locuinţele în care au informaţii că locuiesc persoane care au încălcat legea şi sparg uşa. Aşa s-a trezit şi familia din Sibiu cu bubuituri în uşă. Bărbatul a apucat să strige că are un copil mic și că va deschide imediat, dar mascații nu au mai așteptat.

"Fetiţa cu nevasta tremurau în pat"

"Până să deschid a rupt uşa, m-a trans afară, m-o culcat, m-o culcat pe jos, mi-o pus cătuşele au intrat toți înăuntru, m-a băgat şi pe mine înauntru. Fetiţa cu nevasta tremurau în pat, panicate, ei nu aveau nicio treabă", a declarat Florin Raveca, bărbatul peste care au intrat mascaţii.

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După ce au verificat mandatul, poliţiştii au văzut că în documente era scris numele altui bărbat. Dar asta nu i-a împiedicat să-l ţină încătuşat pe bărbatul găsit la adresă .

"Ne-o legimat, o văzut că nu suntem persoanele care-i caută și a continuat percheziţia. M-o ținut o oră şi ceva în cătuşe, până şi-o gătat percheziţia", mai spune bărbatul. "Au împins foarte tare in uşa și în momentul acela s-a speriat și fetița, s-a trezit din somn şi a început să plângă. Nu a stat deloc liniștită tot timpul percheziţiei și nici eu, am avut și un atac de panica într-adevăr", a declarat soţia bărbatului.

Poliţiştii au verificat inclusiv tămâia pe care familia o ţinea pe o etajeră. "Au luat și tămâia de aici și au spus că ce, ce este asta, droguri şi după aia a spus soția ca este tămâie de la mănăstire".

Şi s-au legat şi de nişte bani de jucărie, găsiţi într-o cutie. "Euro ăştia, aici cumpăraţi de la Dragonul Roşu, și a venit lângă mine și o zis ce sunt cu ăștia? Ce caută aici? La care le-am spus nu vedeți că sunt de hârtie", mai mărturiseşte bărbatul.

Poliţiştii căutau un fost chiriaş

Poliţiştii căutau un fost chiriaş, care a locuit în acelaşi apartament. "Existau date potrivit cărora s-ar fi aflat un bărbat care locuia fără forme legale, un bărbat de 57 de ani. El e bănuit de comiterea unui furt pe raza municipiului Orăştie", a clarificat comisarul-şef Bogdan Niţu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

"Ei căutau aur. Ei au susținut ca s-a furat acum 3 zile de pe la Hunedoara, aur, aur bijuterii și ei căutau la mine în casă, aur", mai spune bărbatul peste care au intrat mascaţii.

Proprietara apartamentului spune că va repara uşa stricată de mascaţi. "Momentan o schimb pe banii mei că nu am ce face. Nu pot să las o familie cu copii cu ușa...". Ulterior, femeia vrea să-şi recupereze paguba, prin instanţă. În plus, cei care s-au trezit cu mascaţii peste ei pot cere despăgubiri pentru trauma suferită.