Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că scafandrii militari EOD, specializaţi în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forţelor Navale Române, au executat miercuri, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

Sea Baby este un vehicul ucrainean de suprafaţă fără pilot

"Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanţa, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafaţă fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenţie a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaţionale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată", au afirmat reprezentanţii MApN.

Articolul continuă după reclamă

Ei au menţionat că din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigaţie pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre. De asemenea, în ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, şapte dintre acestea fiind distruse de Forţele Navale Române.

Sea Baby este un vehicul ucrainean de suprafaţă fără pilot (USV), cu utilizări multiple, dezvoltat pentru a fi folosit de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în timpul invaziei ruse. Acesta poate transporta o încărcătură explozivă pentru atacuri de tip kamikaze sau poate fi echipat cu alte configuraţii de echipamente, pentru utilizări mai specializate.

Astfel de drone au fost folosite pentru a ataca podul Kerci din Crimeea, cunoscut şi ca podul lui Putin, care face legătura între peninsula ucraineană anexată în 2014 şi Rusia continentală, dar şi în atacurile recente asupra a două petroliere ale flotei fantomă ruse la Marea Neagră.

Şeful SBU, Vasil Maliuk, declara pentru CNN în august 2023 că drona folosită în atac, numită "Sea Baby", a fost rezultatul a luni de dezvoltare, care au început imediat după invazie. "Dronele de la suprafaţa mării sunt o invenţie unică a Serviciului de Securitate al Ucrainei", a spus el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰