Schemă de evaziune fiscală în domeniul ridesharing, cu prejudiciu de peste 260 milioane lei

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al ANAF.

"Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigaţiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au aplicat şi sancţiuni contravenţionale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei. De asemenea, aceştia au descoperit că numeroase societăţi nu fiscalizează corect veniturile şi disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat", se menţionează în comunicat.

Schema evazionistă constatată funcţiona astfel: o societate paravan reţinea un comision de 5-10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ; diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.

Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate şi 30 de situaţii în care şoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale şi nu emiteau bonuri, fiind sancţionaţi conform legii.

Comunicatul aminteşte că Ministerul Finanţelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ, respectiv declaraţia informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permiţând acum un control activ şi în timp real. Dincolo de efectul implicit obţinut în sensul creşterii gradului de conformare voluntară, Direcţia generală antifraudă fiscală deţine date complete, obţinute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale şi ţintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal.

Potrivit sursei citate, ANAF îşi propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze şi persoanele de bună credinţă care activează în acest domeniu şi care se conformează legislaţiei fiscale.

Totodată, se precizează faptul că Direcţia generală antifraudă fiscală va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane şi va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenţii rapide, în timp real.

