Când aţi intrat ultima oară pe Instagram şi Facebook? Este că de câteva zile încoace vă sunt pline story-urile de caricaturi? Le-am cerut chat-urilor de inteligenţă artificială să ne genereze imagini amuzante cu noi la locul de muncă. Şi ca să le şi reuşească asta, le-am dat, de bunăvoie, acces la toate informaţiile pe care reţelele sociale le au despre noi.

Imaginile de poveste, generate de AI, au împânzit platformele de socializare. Caricaturile adorabile în care totul este la superlativ, sunt noul trend pe social-media.

Mădălina este pasionată de publicitate şi media şi consideră că aplicaţia a generat o fotografie destul de apropiată de realitate. Nu este singurul motiv pentru care a postat-o imediat.

"E la modă în primul rând şi asta creează foarte multă vizibilitate şi engagement. Folosim AI în foarte multe chestii. Mi-e un camarad, să zic asa, în parcurgerea cursurilor la facultate", explică Mădălina.

"Aşa arată colegul meu, Alex Prunean, pe teren, la o ştire despre inundaţii. Nu-i lipseşte evident drona, jucăria lui preferată, iar şefei noastre din redacţie, Andela, i-ar trebui in fiecare zi două tastaturi ca să poată să discute simultan cu noi toţi, ţinând cont că suntem împrăştiaţi în toată ţara. Iar mie de la birou îmi lipsesc doar pisicile şi se pare că microfonul trebuie să-l ţin aşa. Cel puţin asta pare că înţelege inteligenţa artificială in momentul in care ii cerem sa creeze imagini cu ceea ce ştie deja despre noi la locul de muncă. Şi ţinând cont că toţi zambim in aceste imagini, nu este de mirare că s-au transformat într-un trend", a explicat Clara Mihociu, reporter Observator.

Psihologii ne avertizează totuşi, o imagine rămâne o imagine iar ce postăm pe platformele sociale nu au mereu corespondent în viaţa reală.

"Absolut orice om de pe planeta asta are o mască socială. Oamenii tind să valorizeze mai mult emoţia decât raţiunea sau adevărul", a explicat Teo Răileanu, psiholog.

"Acest trend seamănă cu un joc social cu oglinzi digitale. Noi cerem inteligentei artificiale să ne comprime personalitatea. Despre etichetare, autoetichetare si pana la urma despre ceea ce vrem sa comunicam despre noi celorlalţi", a explicat Romeo Asiminei, sociolog.

Specialiştii ne avertizează: folosirea inteligenţei artificiale ne poate ajuta şi uşura munca, însă excesul poate dăuna.

Sunt şi adepţi ai teoriei conspiraţiei care susţin că datele culese de AI atunci când generează caricaturi sau imagini cu noi pot fi folosite, la un moment dat, şi în scopuri nedorite.

