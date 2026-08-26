Trei fraţi români, căutaţi internaţional, au fost prinşi în Italia. Unul se ascundea într-o nişă din perete

Trei fraţi români, cu vârste de 48, 49 şi 51 de ani, condamnaţi definitiv în România la pedepse cuprinse între cinci şi şapte ani de închisoare, au fost capturaţi în Italia, în urma unei ample operaţiuni desfăşurate în provinciile Savona şi Brescia. Cei trei erau căutaţi în baza unor mandate europene de arestare pentru infracţiuni grave de criminalitate economică şi informatică, spălare de bani şi reinvestirea veniturilor obţinute ilegal.

Poliţia italiană i-a arestat pe cei trei fraţi în perioada 22 iulie - 21 august 2026, după o operaţiune care a implicat cooperarea dintre anchetatorii români şi italieni, potrivit datele din anchetă publicate pe site-ul Questura di Brescia.

Potrivit informaţiilor strânse în timpul anchetei, fraţii ocupau poziţii de conducere într-o organizaţie criminală care activa în Statele Unite, Austria, Italia şi România.

Cum funcţiona reţeaua din care făceau parte cei trei fraţi

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Gruparea recruta persoane pe care le trimitea în Statele Unite pentru a instala dispozitive de skimming la bancomate. Datele cardurilor bancare erau copiate şi folosite ulterior pentru retrageri frauduloase de numerar.

Banii obţinuţi erau apoi transferaţi în Europa şi ascunşi prin intermediul unei reţele complexe. Ulterior, sumele erau reinvestite în principal în proprietăţi imobiliare, dar şi în maşini, călătorii şi alte bunuri de lux.

Căutările au început în urma informaţiilor adunate de Biroul Urmăriri din Braşov, ai cărui anchetatori au reconstituit legăturile şi deplasările celor trei şi au ajuns la concluzia că aceştia s-ar putea afla în Italia.

Un rol esenţial l-a avut cooperarea realizată prin intermediul expertului pentru securitate din cadrul Ambasadei Italiei la Bucureşti, care a asigurat legătura directă şi constantă dintre anchetatorii români şi structurile operative italiene.

Operaţiunile desfăşurate în Italia au fost coordonate de Serviciul Central Operativ al Direcţiei Centrale Anticrimă din cadrul Poliţiei italiene şi au implicat echipele mobile din Genova, Savona şi Brescia.

Primul dintre fraţi, găsit într-un compartiment amenajat special pentru a se ascunde

Primul dintre cei trei fraţi a fost prins pe 22 iulie, la Millesimo, în provincia Savona.

În timpul operaţiunilor de supraveghere, anchetatorii din Genova şi Savona au identificat locuinţa în care suspectau că s-ar putea ascunde bărbatul.

Românul a fost găsit într-un compartiment amenajat special pentru a se sustrage controalelor. Asupra lui au fost descoperite documente false şi mai multe telefoane mobile.

Căutările pentru ceilalţi doi fraţi au continuat fără întrerupere. Informaţiile transmise de anchetatorii români, împreună cu verificările făcute în Italia, le-au permis poliţiştilor să refacă reţeaua de persoane care îi proteja pe fugari şi să restrângă treptat zona de căutare la provincia Brescia.

Filaje şi supraveghere timp de mai multe săptămâni

Pe lângă mijloacele tehnice folosite în anchetă, decisive au fost şi metodele clasice de investigaţie. Poliţiştii au organizat filaje, supravegheri şi operaţiuni de observare pentru a verifica informaţiile pe care le aveau.

Pe 21 august, după săptămâni de căutări neîntrerupte, agenţii din Brescia au identificat, în localitatea Roè Volciano, clădirea în care se ascundeau ceilalţi doi fraţi.

Anchetatorii l-au văzut pe unul dintre ei ieşind pentru a face cumpărături şi au aşteptat ca acesta să se întoarcă. Poliţiştii au intervenit apoi şi i-au arestat pe amândoi.

Capturarea celor trei fraţi a pus capăt unei operaţiuni desfăşurate prin cooperarea constantă dintre autorităţile italiene şi cele române şi prin schimbul rapid de informaţii operative între anchetatorii celor două ţări.

Potrivit Poliţiei italiene, cercetările nu au fost întrerupte nici în perioada verii.

"Credeau că graniţa îi poate proteja. Cooperarea dintre Italia şi România a pus capăt fugii lor", au transmis autorităţile italiene.