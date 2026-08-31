Moment nepotrivit pentru cei care vor să îşi schimbe locul de muncă! Ofertele scad, ca şi salariile. Numărul posturilor disponibile a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani. Companiile sunt mai prudente, iar în unele domenii au redus serios recrutările. Economiştii cred că abia anul viitor se va mai îmbunătăţi situaţia.

Numărul locurilor de muncă vacante a fost cu aproape 4.000 mai mic în lunile mai - iulie faţă de aceeași perioadă din anul trecut.

Agricultura şi comerţul sunt domeniile care au pierdu cel mai mult.

"Toate urmările situaţiei economice de la noi din ţară se reflectă în primul rând în piaţa muncii. Tot ce înseamnă partea de taxe şi impozite de la începutul anului, apoi instabilitatea economică îşi spune cuvântul. Putem s-o punem şi pe seama sezonului estival, vara locurile de muncă sunt în general blocate. Putem să observăm o îngheţare practic a pieţei muncii, mai mult ca în anii anteriori.", spune Aida Chivu, expert resurse umane.

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Cei fără experienţă au şanse şi mai mici să îşi găsească un post - multe dintre atribuţiile lor sunt preluate de inteligenţa artificială.

"Joburile care sunt cel mai dispuse la automatizare, evident că sunt cele cu riscul cel mai mare. Deci, volumele cele mai mari, le vedem deocamdată la nivel de entry, de scăderi.", explică Oana Botolan, specialist piaţa muncii.

Restrângerea ofertelor vine într-un moment în care mulţi angajaţi încearcă să îşi găsească un loc de muncă mai bine plătit.

Din cele peste 5 milioane de contracte de muncă active în România, aproape 2 milioane sunt plătite cu mai puțin de 3.000 de lei net. O bună parte dintre ele sunt plătite la nivelul salariului minim.

"Teortic, de la 3000 de lei în sus, orice persoană ar trebui să supravieţuiască.", spune un cetăţean.

"Foarte greu, spre dificil, spre imposibil, mai ales într-un oraş mare.", adaugă un alt cetăţean.

"Angajatorii caută forme prin care să nu mai plătească atât de multe taxe la stat sau să aibă un control asupra taxelor pe care le plătesc. Preferă să facă o angajare cu un salariu mic şi ulterior să îi completeze veniturile prin alte forme de beneficii.", mai precizează Aida Chivu.

"Perioada următoare va continua în această direcție, extrem de prudentă din punct de vedere al costurilor, din punct de vedere al locurilor de muncă.", adaugă Oana Botolan.

Problemele de pe piața muncii se traduc și prin concedieri: peste 7.200 de angajaţi au fost disponibilizaţi în primele șapte luni ale anului, potrivit datelor obținute în exclusivitate de Observator.