Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv

Organizatorul marşului Colectiv a fost amendat cu 3 mii de lei pentru că evenimentul a depășit ora 23. Măsura scandaloasă a fost luată de Jandarmeria Bucureşti, în ciuda faptului că în faţa altarului de flori şi lumânări se mai aflau în jur de 25 de persoane. Imaginile s-au viralizat rapid, iar după valul de critici, într-o ieşire fără precedent, şeful Jandarmeriei Române şi-a cerut scuze public. La doar câteva ore, instituţia a anunţat numirea unui nou şef la conducerea Jandarmeriei Capitalei.

Bărbatul chemat la raport şi amendat de jandarmi este Marian Rădună, activist civic şi organizator al marşului de comemorare a victimelor de la clubul Colectiv.

Marsul Colectiv a început la ora 19.30, de la Universitate pana aici in fata clubului unde acum 10 ani a avut loc tragedia in urma căreia au murit 65 de oameni. Evenimentul comemorativ trebuia sa se termine la ora 23. La puțin timp dupa ora 23, un jandarm a luat decizia de a-l amenda pe unul din organizatori pentru că nu a luat măsurile necesare pentru încheierea Adunării publice. În faţa clubului mai rămăseseră 25 de persoane.

Marian Rădună, activist: Nu era niciun miting, să spui că era un miting politic şi ne contram cu cineva. Că ne înjuram. Chiar era linişte. Pentru că oamenii vin, citesc poveştile, aprind o lumânare şi se încarcă. Legea 60 pe care dumneavoastră...

Jandarm: Nu facem un monolog! Facem un dialog.

Marian Rădună, activist: Ascultaţi-mă puţin!

Jandarm: Vă rog frumos să nu mă întrerupeţi!

Marian Rădună, activist: Încă o dată vă spun, comemorările nu trebuie notificate.

Jandarm: Deci nu sunteţi de acord!

Marian Rădună, activist: Activitatea mea s-a încheiat în momentul în care s-a finalizat marşul!

Imaginile, care s-au viralizat, au revoltat o ţară întreagă. Şeful Jandarmeriei Române şi-a cerut personal scuze, într-o ieşire fără precedent la nivelul Ministerului de Interne.

"Doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Regretăm sincer acest incident. Din această situaţie, vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun, astfel incat, pe viitor să gestionam astfel de momente cu mai mult echilibru", spune Alin Mastan, inspector General al Jandarmeriei Române .

Şeful Jandarmeriei Bucureşti a fost schimbat

Oficial, funcţia de director era vacantă din august, şi instituţia era condusă de colonelul Ionuţ Cristea. De astăzi, colonelul Marius Toma, şeful Inspectoratului din Argeş va fi numit şeful jandarmilor din Bucureşti. Iar plutonierul care a scris procesul verbal este anchetat disciplinar pentru că... "nu a înțeles pe deplin spiritul legii". Amenda, însă, rămâne în vigoare şi poate fi anulată doar de un judecător. Activistul o va contesta în instanţă.

Marian Rădună, activist: A greşit, avem un jandarm care a greşit şi şeful lui direct.

Reporter: Şeful lui direct era la faţa locului?

Marian Rădună, activist: Da, era la faţa locului, dar nu a intervenit, doar a supervizat.

Bărbatul spune că nu şi-a pierdut încrederea în Jandarmeria română şi speră ca incidentul să-i facă pe oamenii din teren mai empatici la astfel de evenimente. Peste 1200 de persoane au adus un omagiu victimelor de la Colectiv.

