Restaurantele de la mare încearcă să ne convingă că după o vară de vacanţe... mai avem nevoie de încă una! Bucătarii prelungesc sezonul cu meniuri la preţuri mai uşor de digerat. Cu 50 de lei, primim nu doar mâncare pe săturate, ci şi o porţie de... Dobrogea autentică: gusturi care spun poveşti despre oamenii locului şi despre comunităţile care convieţuiesc acolo.

"Un iaurt cu usturoi, rodie, un pic de pătrunjel, un pui stat la baiţ cu oregano, usturoi, cu ulei de măsline" explică bucătarul Alex Matei.

...este una dintre propunerile de prânz care ţi se fac pe litoral, în septembrie. Arată ca o farfurie care nu ştie că vara s-a terminat. Dar preţul ei, da.

"Cine poate rezista aromelor din Dobrogea? Turceşti, tătăreşti, machedoneşti sau greceşti, pe toate le găsiţi acum la preţ de extrasezon. Un curcubeu de savoare şi culoare în acest souvlaki şi o porţie zdravănă de cartofi prăjiţi costă acum 50 de lei" explică reporterul Observator Andreea Filip.

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În Portul Turistic Tomis, gusturile din bucătărie se întâlnesc cu un ingredient pe care nu îl găseşti în meniu: priveliştea superbă.

"Avem hamsie de Marea Neagră făcută pe plită, aici avem ceapă cu sumac şi pătrunjel, şi aici avem o hamsie marinată, tot aşa, cu ceapă şi sumac"

În meniurile cu preţ fix, borşul marinăresc este acompaniat de un preparat la alegere.

"Este marinăresc pentru că folosim în el carnea din borş, este hamsie şi stavrid, uitaţi, stavridul e puţin marinat în oţet. Îl puteţi combina pentru 50 de lei doar cu cârnăciori tătăreşti din carne de vită, cu cartofi prăjiţi şi muştar sau varianta B, un sendviş tip Balık Ekmek, care se mănâncă la Istanbul, cu peşte. Acolo ei îl fac cu filet de macrou, noi îl facem cu hamsie pe plită" spune managerul unui restaurant, George Dan.

Preţurile, aproape la jumătate pentru turiştii de toamnă

În august, aceleaşi preparate costau 85 de lei. În septembrie, nota de plată aproape s-a înjumătăţit.

Turiştii de toamnă au la dispoziţie inclusiv Meniul Şcolar sau Meniul Student. Ofertele restaurantelor rămân valabile cât mai ţine vremea bună.

"Ţinând cont de preţurile şi de salariile din România, s-au gândit la un gest foarte bun. Se cheltuie foarte mulţi bani şi acum apropiindu-se toamna, în continuare iarna, începe să strângă buzunarul!"

"Ai cheltuit deja toţi banii pe chestiile necesare şi trebuie să te şi delectezi, să guşti şi de acolo, şi de acolo, să faci cunoştinţă cu bucătăria şi uneori se duc banii" spun turiştii.

Anul acesta, pe litoral, tarifele au crescut cu până la 15% comparativ cu 2025.