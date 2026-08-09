Şi dacă prima noapte de distracţie la Summer Well a fost un succes, nici a doua nu a fost mai prejos. Au fost activități pentru toate vârstele, iar petrecăreții s-au distrat pe ritmurile artiștilor preferați. Una dintre cele mai mari atracții a fost, însă, terenul de padel fosforescent, de care toată lumea s-a îndrăgostit. Iar la Cornerul Antena, foștii concurenți de la Survivor i-au invitat pe festivalieri pe traseele dedicate emisiunii, în timp ce chefii i-au aşteptat cu cele mai delicioase preparate.

A fost o nouă seară de distracţie pe cinste la Summer Well. Festivalierii s-au lăsat cuceriţi de fiecare colţ al Domeniului Ştirbei.

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"Chiar aşteptam cu mare drag acest festival, am luat biletele din iarnă deci încercăm să profităm de acest timp", a declarat o tânără.

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"Energia oamenilor este net superioară faţă de alte festivaluri", a precizat alt festivalier.

Padel fosforescent, una dintre surprizele de la Summer Well

Un nou concept adus la festival este terenul de padel fosforescent, unde participanţii au prins mişcările chiar de la antrenori.

"Cred că este primul festival la care reuşim să avem un teren de padel în România. Suntem plăcuţi surprinşi pentru că sunt o grămadă de copii şi e important să creştem copii prin sport ca să meargă mai departe", a explicat Horia Nedelcu, jucător profesionist de padel.

"Mi se pare că este o idee foarte fun şi interactivă pentru cei mici", a spus o persoană.

Cornerul Antena, luat cu asalt de festivalieri

Şi Cornerul Antena a fost arhiplin. Festivalierii s-au întrecut la probe foştii concurenţi Survivor.

"Trăiesc aceleaşi sentimente pe care le-am avut şi acolo. Trebuie să îl țin aici că vrea să fugă să mai dea la proba cu cercul ăla, e înnebunit", a spus Ramona Micu, fostă concurentă Survivor.

"Mă bucur să văd că toată lumea se antrenează şi sunt convinsă că toţi de aici vor să ajungă la Survivor", a declarat Patrice Cărăuşan, fostă concurentă Survivor.

"Ne-am chinuit la proba cu şarpele, cred că ne-am chinuit o oră şi ceva şi nu am reuşit să câştigăm", a precizat o tânără.

Chefii au făcut spectacol în faţa publicului

Chefii au făcut din nou show de excepţie.

"Este absolut minunat pentru că eu mă hrănesc cu energia lor, şi simt nevoia să fac şi mai mult pentru ei pentru că eu îi iubesc", a transmis chef Orlando Zaharia.

"Copiii sunt foarte entuziasmaţi când ne văd, de fapt de toate vârstele, de fapt au stat în faţa noastră ca la concert", a spus chef Ştefan Popescu.

"Publicul este din ce în ce mai aproape de noi, cred că au început să ne cunoască", a adăugat chef Alexandru Sautner.

"Am făcut o reţetă din copilăria mea în Italia, cu scarpeta cu ragu, şi spumă de parmezan. Sunt super fericit şi mă încarc cu energia de la publicul ăsta incredibil", a declarat chef Abu Zaki.

Duminica este ultima zi de Summer Well

"La colţul Antena am mâncat cele mai bune preparate făcute de chefi, a fost ceva super spectaculor, iar în seara aceast avreau să merg la zona cu Insula Iubirii, Asia Express pentru că deja e foarte mare nebunie acolo", a spus Nadina Câmpean, prezentator Observator.

Astăzi este ultima zi de distracţie la Summer Well.