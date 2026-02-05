Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şi-a bătut iubita într-o benzinărie din Constanţa şi a băgat-o în spital. Bărbatul de 30 de ani, reţinut

La data de 4 februarie, în jurul orei 3:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Secția de Poliție Mamaia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un conflict spontan între un bărbat, de 30 de ani, și o tânără, de 22 de ani, într-o stație peco din municipiu.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 17:50
Şi-a bătut iubita într-o benzinărie din Constanţa, până a băgat-o în spital. Bărbatul a fost reţinut - Sursa: Poliţia Română

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată fizic, fiind lovită peste membrele superioare cu o piesă de mobilier, și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma evaluării situației prin formularul de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea victimei să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Astăzi, el va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri corespunzătoare.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului, vizează infracțiunile de violență în familie, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

femeie batuta benzinarie constanta
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Mama fraților Izvor și Said, uciși în răfuiala din Urziceni, a cedat! Femeia a leșinat la proces
Mama fraților Izvor și Said, uciși în răfuiala din Urziceni, a cedat! Femeia a leșinat la proces
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Evenimente » Şi-a bătut iubita într-o benzinărie din Constanţa şi a băgat-o în spital. Bărbatul de 30 de ani, reţinut