Şi-a bătut iubita într-o benzinărie din Constanţa şi a băgat-o în spital. Bărbatul de 30 de ani, reţinut

La data de 4 februarie, în jurul orei 3:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Secția de Poliție Mamaia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un conflict spontan între un bărbat, de 30 de ani, și o tânără, de 22 de ani, într-o stație peco din municipiu.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată fizic, fiind lovită peste membrele superioare cu o piesă de mobilier, și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma evaluării situației prin formularul de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea victimei să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Astăzi, el va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri corespunzătoare.

Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului, vizează infracțiunile de violență în familie, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

