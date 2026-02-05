Ne-a mai scăzut entuziasmul să fim proprietari cu orice preț. Vânzările de locuințe au scăzut puternic în ianuarie, cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Incertitudinea economică și creșterea TVA i-au făcut pe mulți români să amâne, cel puțin pentru moment, investițiile într-o casă. Specialiștii avertizează că prețurile sunt supraevaluate cu cel puțin 30 de procente și că, în mod normal, ar trebui să urmeze o corecție.

Puțin peste 6.000 de case și apartamente au fost cumpărate, la nivel național, în luna ianuarie, cu un sfert mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. În București, scăderea e similară. Reducerea vine după o perioadă în care prețurile au crescut cu 15%, potrivit datelor din piață.

"Începând cu august anul trecut, creșterea TVA la imobiliare de la 9 la 21% a făcut mai puțin accesibilă achiziția de locuințe, cuplată cu creșterea salariului numai 4% față de inflație, deci scăderea puterii de cumpărare", a explicat specialistul economic Observator Iancu Guda.

"Cumpărătorii sunt mai precauți, cererea este mai scăzută, în același timp, în piață, vedem o altă provocare, respectiv stocurile reduse de proprietăți", a relatat agentul imobiliar David Grigorescu.

De ce specialiştii se aşteaptă la o corecţie pe piaţa imobiliarelor

Chiar dacă oferta de locuințe a fost anul trecut cu 6% mai mică, cererea a scăzut de două ori mai mult, cu 12%.

"Eu mă aștept ca piața imobiliară, în condițiile în care oferta crește, cererea scade și prețurile sunt deja supraevaluate cu cel puțin 30%, să urmeze această corecție în 2–3 ani. În condițiile unei piețe transparente și eficiente, da, așa ar trebui să se întâmple, să vedem o tendință de scădere a prețurilor la imobiliare", a mai spus Iancu Guda.

2025, cel mai slab an pentru vânzările de locuinţe din ultimii nouă

"Nu cred că piața se va prăbuși, suntem într-o perioadă de constanță, e o perioadă în care se tatonează piața, de la mijlocul anului se va reveni", a punctat specialistul în imobiliare Laurențiu Munteanu.

"Tranzacțiile vor fi facilitate de condiții bancare mai bune. [...] Un procent foarte mare, îndrăznesc să spun că mai mult de 50% din tranzacții sunt făcute cu împrumut bancar. Dacă sunt dobânzile mai accesibile, vor ajuta și la nivelul creșterii de vânzări", a relatat agentul imobiliar Sorin Sucală.

2025 a fost cel mai slab an din ultimii nouă pentru vânzările de locuințe, conform unei analize făcute de o companie de consultanță.

