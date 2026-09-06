Compania care a dispărut peste noapte în două ţări. Angajaţii au aflat abia când serviciile s-au oprit

"Dispariția Uber" a fost numit evenimentul neobișnuit din două țări din Africa, unde serviciul de transport Uber a încetat să mai funcționeze. Unii șoferi au fost surprinși chiar în timpul curselor, iar peste noapte s-au trezit fără o sursă importantă de venit.

Compania multinațională Uber își oferea serviciile în Nigeria încă din 2014, iar în Kampala, capitala Ugandei, din 2016. Pe 2 septembrie, compania și-a încetat brusc activitatea în cele două piețe, fără ca majoritatea utilizatorilor din Nigeria și Uganda să știe ce urma să se întâmple.

Serviciul era foarte utilizat, în special pentru deplasările în marile orașe ale celor două țări.

Utilizatorii au aflat chiar în ziua în care serviciile s-au oprit

Potrivit publicației de tehnologie The Register, Uber s-a limitat la trimiterea unui e-mail către utilizatori chiar în ziua în care serviciul urma să nu mai funcţioneze.

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Cei mai mulți nu au văzut însă mesajul înainte ca aplicația să înceteze brusc să mai meargă, situație care a dus inclusiv la întreruperea curselor unor șoferi. Ulterior, mulți utilizatori au descoperit mesajul în folderul de spam, deoarece părea un e-mail promoțional.

"Ne pare rău să vă anunțăm o veste neplăcută", se arăta în mesajul transmis utilizatorilor din Nigeria, potrivit unei capturi de ecran obținute de publicația TechCabal. "În urma unei analize aprofundate a activității noastre, am luat decizia dificilă de a pune capăt operațiunilor Uber în Nigeria, începând cu 2 septembrie 2026".

Mesajul, descoperit în multe cazuri abia după dispariția serviciului, nu a făcut decât să amplifice confuzia și nemulțumirea într-un moment în care Uber era deja bine cunoscut și utilizat în ambele țări.

Se retrage din tot mai multe țări africane

Compania nu a oferit o explicație concretă pentru această decizie, invocând doar o "schimbare a priorităților".

În această săptămână, Uber a anunțat și că va renunța la aproximativ 10% dintre angajați, în cadrul unei ample reorganizări. Potrivit BBC, măsura presupune desființarea a peste 3.000 de locuri de muncă, reducerea nivelurilor de conducere și eliberarea unor fonduri care vor putea fi direcționate către investiții, inclusiv în domeniul vehiculelor autonome.

În Nigeria, cea mai populată țară din Africa, șoferii Uber reclamau de mai mult timp condiții de muncă tot mai dificile. Una dintre principalele probleme era nivelul considerat prea scăzut al tarifelor, în condițiile în care prețurile carburanților au crescut puternic, iar comisioanele percepute de Uber au rămas ridicate. Costurile combustibilului au crescut și după eliminarea subvențiilor, ceea ce a pus și mai multă presiune pe veniturile șoferilor.

Mulţi angajaţi vor rămâne fără sursa principală de venit

Dispariția serviciului riscă astfel să lase numeroase persoane fără o sursă importantă de venit.

În același timp, retragerea pare să facă parte dintr-o reducere mai amplă a prezenței Uber pe continentul african, în ciuda dimensiunii considerabile a acestei piețe. În ultimul an, Uber s-a retras și din Coasta de Fildeș și Tanzania. În prezent, compania mai este activă în Africa doar în Egipt, Ghana, Kenya și Africa de Sud.

Joi, Uber a transmis publicației The Register un comunicat de presă care nu oferă în continuare o explicație clară pentru decizia de a abandona cele două piețe.

Compania susține însă că a "contactat șoferii activi pentru a le transmite aprecierea noastră și pentru a le oferi sprijin în această perioadă".