Un şofer din Târgu Ocna s-a ales cu amenda pentru că a contrazis-o pe poliţista care l-a tras pe dreapta. Camera de bord a maşinii a surprins momentul şi întreaga discuţie a celor doi.

După ce imaginile au ajuns pe reţelele de socializare, cei care au vizionat clipul i-au dat dreptate şoferului şi a acuzat-o pe poliţistă de abuz în serviciu. Pe imagini se vede clar că şoferul trece pe culoarea verde a semaforului, dar după scurt timp este tras pe dreapta.

"Era galben, da? Am văzut eu!"

Poliţista îi cere documentele la control şi apoi îl întreabă dacă ştie motivul pentru care a fost oprit. Şoferul răspunde că nu, nu-şi dă seama ce a făcut, iar agenta îi spune că a trecut pe culoarea galbenă. În momentul în care bărbatul încearcă să se apere şi îi zice că era verde, poliţista se enervează.

"Era galben, da? Am văzut eu!", e replica agentei. Tot din filmare se vede clar că din modul în care poziţionată, poliţista nu avea fizic cum să vadă ce culoare indică semaforul. "Atitudinea dumneavoastră mă face să vă scriu amendă cu valoare, da?", a continuat poliţista.

Cei care au văzut clipul s-au arătat indignaţi în comentarii de atitudinea agentei din Târgu Ocna, au acuzat-o de abuz în serviciu şi şi-au exprimat speranţa ca aceasta să fie trasă la răspundere de superiorii ei pentru acest gen de comportament.

