Franța ar fi trimis în secret militari în Ucraina, fără să informeze Parlamentul. Ce misiuni au soldaţii

Deşi Parisul nu a confirmat niciodată prezența militarilor francezi pe teritoriul Ucrainei, militarii francezi desfășoară cel puţin din august 2026 diverse misiuni în Ucraina, dezvăluite postul RFI. Este vorba de instruirea soldaților ucraineni și de mentenanța echipamentelor, nu de lupte directe cu armata rusă.

Soldați ucraineni se antrenează în tranșee cu militari francezi, într-o bază de antrenament din Polonia, pe 25 aprilie 2025 - Profimedia

O investigație Radio France Internationale (RFI) susține că Parisul desfășoară în secret încă din august militari în Ucraina, pentru instruirea soldaților și întreținerea armamentului, fără să fi informat Parlamentul. Parisul nu a confirmat oficial existența misiunii, iar militarii nu ar participa direct la lupte.

Cum operează armata franceză în Ucraina

Potrivit investigației RFI, misiunea se numește "Volia" și este condusă de un general francez.

Articolul continuă după reclamă

Militarii francezi nu ar participa direct la luptele împotriva Rusiei. Rolul lor ar fi să instruiască soldați ucraineni și să întrețină echipamentele militare furnizate de Franța, precum tunurile Caesar, avioanele Mirage 2000 și rachetele de precizie, au declarat surse RFI, sub rezerva anonimatului.

Franța are deja o misiune militară oficială în Polonia, numită "Gerfaut", unde sunt instruiți militari ucraineni. Este vorba de misiunea europeană EUMAM-Ukraina, al cărei mandat este prevăzut să dureze până în 2028. Din 2023, 25.000 de soldați ucraineni au fost formați atât în Franța, cât și în Polonia.

Potrivit RFI, această misiune ar fi utilizată pentru a ascunde deplasările militarilor francezi în Ucraina. Sursele postului de radio susțin că soldaților trimiși în Ucraina li s-ar cere să declare că merg în Polonia.

Cu alte cuvinte, ''Gerfaut'', ar servi drept paravan pentru a masca prezența soldaților francezi în Ucraina și ar servi drept poartă de intrare în Ucraina.

Parlamentul nu a fost informat

RFI susține că parlamentarii nu au fost informați despre misiunea Volia. Constituția Franței prevede că Parlamentul trebuie informat atunci când armata franceză este desfășurată în afara țării, chiar dacă militarii nu participă la lupte.

"Este o obligație constituțională. Președintele Republicii trebuie să informeze Parlamentul într-un anumit termen, de îndată ce trupele sunt desfășurate. Buna funcționare a democrației depinde de acest lucru", a transmis senatorulu Cédric Perrin, președintele Comisiei din Senat pentru Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate.

"Ceea ce se întâmplă în Ucraina ne privește în mod direct. Este o chestiune de securitate colectivă. A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și poporul francez", a declarat sâmbătă seară pe X președintele Emmanuel Macron

"Vom fi prezenți pe teren, în Ucraina. Pacea în această țară este necesară pentru securitatea europenilor", au transmis persoane din anturajul președintelui, care l-au însoțit la Summitul Francofoniei din Cambodgia.

Franța şi-a ntensificat sprijinul pentru Ucraina, pe măsură ce americanii și-au redus implicarea, aminteşte sursa citată.

Potrivit RFI, ambițiile militare ale Franței, un subiect adesea absent din campaniile electorale prezidențiale, ar putea deveni de această dată o temă centrală de dezbatere.