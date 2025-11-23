Antena Meniu Search
Escrocii sunt printre primii care profită de valul AI. Pot fi știri false sau pot fi oferte false care să îi facă pe oameni să piardă bani.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 13:24
Un exemplu de oferte falsă este târgul de Crăciun organizat în curtea Palatului Buckingham, un târg care n-a fost niciodată organizat.

De exemplu, au apărut ofertele de Revelion cu vile ori cabane construite numai din pixeli, nicidecum din cărămidă ori lemn. Oameni de bună-credință dau avans și rămân fără vacanță, dar cu buza umflată.

Voi v-ați lăsat păcăliți vreodată de o ofertă falsă? Scrieți-ne în comentarii despre experiențele voastre.

Întrebarea zilei
Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva?
Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

