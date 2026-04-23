Situaţie bizară şi extrem de periculoasă pe un drum judeţean din judeţul Călăraşi. O sperietoare improvizată a apărut în zona Lehliu Gară, la ieșirea din Valea Argovei spre Siliștea.

Mai exact, o rochie albă, suspendată de o sfoară, întinsă de pe o parte pe alta a carosabilului, la o înălţime joasă. Autorii, necunoscuţi încă, au tratat gestul, cel mai probabil, ca pe o glumă.

Consecinţele, însă, pot fi tragice, în special noaptea, atunci când vizibilitatea este redusă. O frână bruscă sau, în cel mai rău caz, o sperietură şi intrarea în obstacol, ar putea duce la un accident groaznic.

