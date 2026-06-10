Puhoaiele au intrat şi în Spitalul de Urgență din Focșani. Bucătăria, spălătoria, magaziile cu medicamente, vestiarele și chiar sălile de operație au fost inundate. Între timp, conducerea unității a făcut inventarul pagubelor și lansează un apel disperat către autoritățile locale și centrale.

Subsolul spitalui de urgenţă din Focşani a fost inundat în totalitate în urmă cu câteva zile atunci când au fost ploi torenţiale. Angajatele spitalului lucrează de 5 zile încontinuu pentru a înlătura efectele inundaţiei. A fost afectat întreg subsolul, vorbim de peste 1.500 de metri pătraţi, magaziile cu arhive, magaziile cu materiale sanitare, blocul alimentar, spălătoria.

Clădirea are nevoie de reparaţii urgente

Până şi etajele superioare au fost afectate. Blocul operator, două săli de operaţie, au fost afectate după ce apa s-a infiltrat prin tavan. Totul a pornit de la o canalizare care a refulat. Apa a măsurat aproximativ 50 de centimetri, iar conducerea spitalului susţine că acum există risc epidemiologic din cauza mucegaiului.

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Vorbim despre o clădire care a fost construită în anii '70, cu risc seismic, o clădire care a fost inundată deja de două ori, o construcţie care necesită reparaţii capitale de urgenţă pentru că altfel actul medical este în pericol.