Zeci de oameni au plătit mii de euro pentru concedii de vis, dar au avut parte de amintiri de coșmar. Agenția cu care au semnat contracte a încasat banii și nu s-a mai ocupat de vacanțele lor. Cei mai ghinioniști dintre ei au aflat că au fost păcăliți abia când au ajuns la recepția hotelului. Polițiștii au făcut percheziții în această dimineață, iar administratorul agenției și soția sa au fost duși la audieri.

Pe internet, Luxury Travel se prezintă drept o agenție de turism exclusivistă, cu oferte în destinații exotice, Maldive, Thailanda, Cuba sau Miami, și pachete de lux, care includ zboruri cu avioane private sau plimbări cu iahturi ca-n filme. Arată atât de bine, că nu e de mirare că o mulțime de oameni s-au lăsat convinși. Tudor a plătit 4.000 de euro pentru o vacanță în Republica Dominicană.

"Ne-am trezit cu patru zile înainte de plecare cu mail de la agenție pe mailul meu că nu mai poate, din diferite motive, să ne asigure transportul până acolo. [...] Nici până în data de azi nu am mai văzut banii înapoi", a povestit victima, Tudor Țăranu.

Tudor s-a descurcat singur cu transportul, dar asta nu a rezolvat problema.

Articolul continuă după reclamă

"În ultima zi de cazare m-am dus să fac check-out-ul. [...] M-am trezit în stânga și în dreapta mea cu securitatea hotelului și managerul, spunându-mi că agenția nu a făcut plata", a mai povestit Tudor.

Cel puțin 38 de familii, păcălite de Luxury Travel

Administratorul Luxury Travel, Bogdan Străuț, și soția sa ar fi păcălit, în decurs de un an și jumătate, cel puțin 38 de familii - atâtea au numărat, până acum, agenții IPJ Ilfov. Prejudiciul calculat de polițiști se apropie de 200.000 de euro. Ofertele de vacanțe erau publicate pe rețelele sociale, iar clienților li se permitea plata în rate. Unii au fost nevoiți să plătească încă o dată biletele de avion sau hotelul. Alții au aflat că vacanța lor nu există.

"O combinație între Bali și Singapore, noi asta ne-am dorit, 13 nopți. 6.000 de euro. Am semnat un contract, totul părea foarte legal. După ce am plătit, nu mi-au mai răspuns", a povestit Daniela, o altă victimă.

"Am optat pentru o vacanță în Republica Dominicană în luna octombrie, costa 4.800 de euro de familie. Ni s-a părut ceva suspect și am verificat codul de rezervare și ne-au spus că au fost anulate biletele noastre, că nu au fost achitate", a mai spus o altă victimă, Elena.

Răspunsul administratorului agenţiei, contactat de Observator

Am reușit să stăm de vorbă cu administratorul agenției chiar înainte ca polițiștii să-l salte, în această dimineață, alături de soția sa, și să-i ducă la audieri.

Bogdan Străuț, administratorul agenției: Da, vă rog, doamnă, spuneți.

Reporter: Vă sun din partea Observator Antena 1. Avem mai multe persoane care vă acuză…

Bogdan Străuț: Vă rog frumos, dacă doriți, transmiteți-mi un e-mail, vă trimit adresa de e-mail.

Reporter: Nu comunicăm prin e-mail, v-am sunat pentru un punct de vedere telefonic.

Bogdan Străuț: Mulțumesc, o zi plăcută.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Această agenție nu a făcut obiectul verificărilor în anul 2025. O să o avem în atenție, în verificările care vor urma", a spus președintele ANPC, Ionel Cristinel Obretin.

Direcția de Control din cadrul Ministerului Turismului a primit 20 de sesizări pe numele Luxury Travel. În urma controalelor, agenția a fost amendată cu 120.000 de lei și a contestat deja în instanță sancțiunea. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și le recomandă tuturor celor care au fost păcăliți să depună plângere.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰