Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Anului Nou.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 15:34
Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie Logo Lidl - Profimedia

În prima zi din an, toate supermarketurile din rețea vor fi închise, iar în cea de-a doua vor funcționa după un program redus.

Iată cum vor funcţiona magazinele Lidl între 30 decembrie şi 2 ianuarie: 

  • 30 decembrie 2025: 7.00 – 22.00. 
  • 31 decembrie 2025: 7.00 – 18.00; 
  • 1 ianuarie 2026: închis; 
  • 2 ianuarie 2026: 10.00 – 18.00. 
  • Din 3 ianuarie 2025, magazinele Lidl vor avea program normal de funcționare.
Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

lidl program anul nou
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri sociale » Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie