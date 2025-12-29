Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie
Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Anului Nou.
În prima zi din an, toate supermarketurile din rețea vor fi închise, iar în cea de-a doua vor funcționa după un program redus.
Iată cum vor funcţiona magazinele Lidl între 30 decembrie şi 2 ianuarie:
- 30 decembrie 2025: 7.00 – 22.00.
- 31 decembrie 2025: 7.00 – 18.00;
- 1 ianuarie 2026: închis;
- 2 ianuarie 2026: 10.00 – 18.00.
- Din 3 ianuarie 2025, magazinele Lidl vor avea program normal de funcționare.
