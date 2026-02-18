Porţiuni din A1, A2, A3 şi A7 sunt închise. Situaţia drumurilor din zonele afectate de viscol
Vremea rea a cuprins toată ţara şi mai multe drumuri sunt blocate. Porţiuni din Autostrăzile A1, A2 şi A3 sunt închise circulaţiei, centura Capitalei este parţial blocată şi există restricţii de tonaj. De asemenea, mai multe drumuri din judeţele afectate de ninsori sunt închise.
Potrivit Centrului InfoTrafic, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:
- Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș - km. 106 Pitești, județul Argeș, 115 Pitești, județul Argeș și km. 120 Pitești, județul Argeș.
- Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova);
- A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) - km. 194 (Adjud, județul Prahova);
- A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.
Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:
Autostrada A2 București-Cernavodă:
- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;
- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.
Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;
- DN 2B Buzău – Vizireni.
Județul Brăila:
- DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;
- DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.
Județul Ilfov:
- DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.
- DN 1A – loc. Mogoșoaia, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.
Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.
Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN2C Costesti-Padina;
Județul Ialomița:
- DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău.
Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.
Județul Ialomița:
- DN 2 Urziceni/limita Ilfov;
- DN 1D Urziceni/ limita Prahova;
Județul Ilfov:
- DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.
În județele afectate de ninsori și viscol, stratul de zăpadă se prezintă astfel:
- județul Argeș: carosabil umed;
- județul Bacău: se circulă în condiții de iarnă, strat de de zăpadă 5 cm;
- judeșul Brăila: ninge viscolit, strat de zăpadă 5-10 cm;
- județul Buzău: ninge viscolit, strat de zăpadă 30-40 cm;
- județul Dâmbovița: ninsoarea s-a oprit, strat de zăpadă 5 cm pe DN7;
- județul Caraș-Severin: carosabil umed;
- județul Covasna: ninsoarea s-a oprit, strat de zăpadă 5 cm;
- județul Galați: ninge viscolit, strat de zăpadă 5-10 cm;
- județul Giurgiu: se circulă în condiții de iarnă, strat de de zăpadă 30 cm;
- județul Gorj: DN 67C Rânca – condiții de iarnă, strat de zăpadă 0-2 cm;
- județul Ialomița: ninge viscolit, strat de zăpadă 5-10 cm;
- județul Iași: carosabil umed;
- județul Ilfov: ninge viscolit, strat de zăpadă 7-8 cm;
- județul Prahova: ninge slab, strat de zăpadă 3-4 cm;
- județul Olt: fără precipitații, strat de de zăpadă 2-5 cm;
- județul Teleorman: ninge slab, se circulă în condiții de iarnă, strat de zăpadă 5 cm;
- județul Tulcea: se circulă în condiții de iarnă, strat de zăpadă 1-2 cm;
- județul Vrancea: strat de zăpadă 8-25 cm
