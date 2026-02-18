Porţiuni din A1, A2, A3 şi A7 sunt închise. Situaţia drumurilor din zonele afectate de viscol Vremea rea a cuprins toată ţara şi mai multe drumuri sunt blocate. Porţiuni din Autostrăzile A1, A2 şi A3 sunt închise circulaţiei, centura Capitalei este parţial blocată şi există restricţii de tonaj. De asemenea, mai multe drumuri din judeţele afectate de ninsori sunt închise. de Redactia Observator la 18.02.2026 , 09:55

