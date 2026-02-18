Ninsorile de cod roşu au paralizat cel mai mare aeroport din ţară. În zorii zilei, timp de patru ore şi jumătate, nicio cursă nu a decolat de pe Otopeni - zeci de zboruri au fost anulate. Preşedintele Nicuşor Dan a plecat spre Washington, pentru a lua parte la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, cu un avion privat, închiriat de la un om de afaceri. Aeronava Spartan folosită până acum la deplasări externe nu putea zbura pe o astfel de vreme - ne amintim ce s-a întâmplat în Franţa.

Ninsoarea a acoperit peste noapte pistele aeroportului Henri Coandă. Nici nu se luminase bine de ziuă când toate decolările şi aterizările au fost sistate. Echipa Observator, care trebuia să ajungă la Washington, pentru Congresul de Pace la care va participa preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în aeroport la ora şase.

"Nu pleacă nicio cursă în momentul acesta, aeroportul Henri Coandă este complet blocat. Toată lumea continuă să vină pentru că fiecare se gândeşte că este important să fie în aeroport", a transmis Alessandra Stoicescu, prezentatoare Observator.

"Momentan, pista de circulare este blocată. Din cauza vremii. Aşteptăm mai multe veşti de la operaţional. Şi cum avem veşti, vă vom informa", a declarat un angajat al aeroportului.

16 curse anulate într-o singură dimineaţă, un caz rar în ultimii 20 de ani

"A fost un eveniment unic. Sau cel puţin unic în istoria ultimilor 20 de ani de aeroport în care s-au anulat 16 curse dimineaţa", a afirmat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al Companie Naţionale Aeroporturi Bucureşti

Pasagerii n-au avut încotro: s-au înarmat cu răbdare pentru lungile ore de aşteptare.

"Tot aeroportul e blocat, după cum vedeţi. Cu vremea nu te pui", a afirmat un cetăţean.

Zborurile au fost reluate abia în jurul orei 10:30. Dar sporadic, pentru că toate cursele au fost date peste cap.

"Este posibil ca echipa noastră, Antena 1 şi Antena 3 CNN să nu ajungă la Washington", a spus Mihai Gâdea, prezentator Antena 3 CNN.

"În cazul nostru, conexiunea de astăzi, unica către Washington este pierdută. Sigur, noi căutăm soluţii şi cel mai important lucru pentru amândoi, pentru Observator şi Antena 3 CNN este relatăm de acolo, din capitala Statelor Unite de la acest moment istoric", a mai transmis Alessandra Stoicescu.

Preşedintele pleacă spre Washington cu un avion privat

]Pentru deplasarea la Wahshington, preşedintele a închiriat avionul privat al unui om de afaceri, spun surse Observator. Vorbim de un Bombardier Global 6000, înmatriculat în Austria, o aeronavă cu 14 locuri care poate ajunge de la Bucureşti la Washington fără să realimenteze. Potrivit Boardingpass.ro, o astfel de cursă costă până în 200 de mii de euro. Spartanul pe care îl foloseşte de obicei Nicuşor Dan la deplasări externe nu poate zbura peste ocean fără escală.

Şi nu ar fi făcut faţă nici condiţiilor meteo extreme. Luna trecută, preşedintele a rămas blocat cu avionul la Paris, tot din cauza ninsorii.

De blocaje au au avut parte azi şi pasagerii care aveau curse programate în doua parte a zilei. Accesul în aeroport era blocat din cauza maşinilor împotmolite pe drumul de acces, aşa că oamenii au luat-o pe jos spre terminal, cu bagajele după ei.

Cozi mari la securitate şi check-in

"Odată ajunşi în aeroport, pasagerii s-au aşezat la o coadă kilometrică pentru controlul de securitate. Sunt cozi şi la check-in şi mulţi dintre ei nici măcar nu ştiu dacă avionul lor va pleca astăzi", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Nervii multora au cedat, în ciuda apelurilor la calm ale angajaţilor de la aeroport.

"Avem copii în Anglia care trebuie să meargă la şcoală. Nu merg copiii noştri la şcoală", a spus un pasager.

"De la ora 3, de azi dimineaţă, stau aici, în aeroport. Nu ne dă nicio informaţie, nu vine nimeni la noi, nu ştim absolut nimic", a afirmat o pasageră.

"Cred că şapte ore am stat să aşteptăm şi nu s-a dat nici măcar mesaj audio, nici nimic. Am văzut pe tabel că este anulat", a spus o altă pasageră.

Tarife uriaşe la ridesharing: peste 400 de lei până la Otopeni

Cine a vrut să fie mai prevăzător şi a preferat să vină la aeroport folosind ridesharingul a avut azi parte de o surpriză neplăcută. O cursă din sudul Bucureştiului până la Otopeni costa, din cauza tarifului dinamic, peste 400 de lei.

