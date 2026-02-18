Un adolescent de 15 ani din Brașov a ajuns după gratii, după ce a distrus trei mașini, în centrul istoric al Brașovului. Băiatul le-a rupt oglinzile şi apoi le-a dat foc, după o provocare pe Telegram. Pentru a-și proba gestul, a transmis live incendiul pe rețelele sociale. Unul dintre păgubiți este fost rector al Academiei Forțelor Aeriene, însă ancheta arată că nu a fost vizat. Băiatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ora trei dimineaţa, Piaţa Sfatului din Braşov. Un apel la 112 anunţă că o maşină a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins rapid şi la alta parcată. Ceea ce pare un accident la prima vedere, în realitate este de fapt... o provocare acceptată pe un canal de Telegram, de un adolescent de doar 15 ani. Şi, culmea, poliţiştii aveau să descopere că nu era la primul atac.

La aproximativ 200 de metri de locul incendiului este prima maşină atacată. Luneta maşinii a fost pulverizată, cioburile sunt pe jos, încă se văd. Pe portiera din stânga faţă, portiera şoferului se văd pe exterior urme de lovitură, iar cărămida cu care a fost pulverizată luneta a ajuns sub parbriz, pe interior.

La doar nouă minute distanţă, o altă maşină este vandalizată. Luneta e spartă și vehiculul incendiat. În patru minute, mașina arde în totalitate, iar adolescentul filmează întreaga scenă.

Păgubit: Am auzit nişte bubuituri afară, m-am trezit, m-am uitat pe geam şi am văzut o maşină arzând.

Reporter: Pagubele sunt mari la maşina dumneavoastră? Aveţi idee?

Păgubit: Sunt, sunt. În jur de 27, 28 de mii de lei.

Flăcările s-au extins şi la un autoturism parcat pe locul de lângă. La un moment dat, maşina în flăcări au ajuns din locul de parcare, în această bordură, aici încă se văd pe copac urmele de ardere şi chiar resturi din maşina arsă.

"În timp ce autoturismele erau mistuite de flăcări, minorul a distribuit ,în timp real, pe reţelele de socializare, filmări cu maşinile pentru a dovedi că a îndeplinit provocarea", spune proc. Anca Gheorghiu, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

Din fericire nu au existat victime

"Când au ajuns forţele de intervenţie la faţa locului un autoturism era cuprins de flăcări, arderea manifestându-se generalizat", spune mr. Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

Poliţiştii trag şi un semnal de alarmă.

"Ţinem cumva cu această ocazie să transmitem un mesaj părinţilor ca atunci când copiii, când minorii se află pe astfel de platforme de socializare să le monitorizeze cumva activitatea", spune insp. princ. Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.

Adolescentul de 15 ani este cercetat penal pentru două fapte de distrugere şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

